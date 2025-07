Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj Z okazji 106. rocznicy powołania Policji Państwowej odbyły się dziś wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie. Plac Teatralny przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie rozbrzmiewał dziś komendami, marszami i hymnem Rzeczypospolitej Polskiej. Nominowani policjanci odebrali akty mianowania na wyższe stopnie, zaś wyróżnieni – odznaczenia. Życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji złożył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz służb i instytucji współpracujących z Policją.

Obchodzone 24 lipca Święto Policji zostało ustanowione w 1995 roku i przypada w rocznicę powołania przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej.

Święto Policji to czas, który pozwala docenić i uhonorować pracę policjantów oraz ich wkład w zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego. To moment świętowania osiągnięć, awansów i wyróżnień, ale też okazja do złożenia podziękowań przedstawicielom lokalnych samorządów, zaprzyjaźnionym służbom mundurowym oraz wszystkim, którzy wspierają codzienną policyjną służbę.

Dla uczczenia tej wyjątkowej daty, dziś (16.07.) w lubelskim garnizonie odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji w 106. rocznicę tego wydarzenia. Honorowy patronat nad policyjnym świętem objął Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń. Uroczysty apel odbył się o godz. 10.00 na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Obchody policyjnego święta poprzedziło złożenie kwiatów przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego pod pomnikiem funkcjonariuszy pomordowanych podczas II wojny światowej.

Ceremonię swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych i współpracujących instytucji. Udział w obchodach wzięła kadra kierownicza lubelskiego garnizonu, delegacje związków zawodowych oraz policyjni emeryci i rodziny naszych funkcjonariuszy.

W uroczystości Święta Policji uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jacek Czerniak, Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski wraz z zastępcami, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Kwasek – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk.

Gospodarzem obchodów był Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil, który przybył na uroczystość wraz ze swoimi zastępcami: insp. Olgierdem Oleksiakiem, insp. Robertem Michną oraz insp. Andrzejem Mioduną.

Uroczystości na placu apelowym rozpoczęły się złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości. Po odegranym hymnie Rzeczypospolitej Polskiej uczczono minutą ciszy pamięć o poległych funkcjonariuszach Polskiej Policji i wszystkich funkcjonariuszach, którzy zginęli na służbie wypełniając do końca słowa Roty Ślubowania.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil, który przywitał zgromadzonych gości. Odnosząc się do dzisiejszego święta, szef Policji Lubelskiej podziękował funkcjonariuszom za ich codzienny trud, poświęcenie i odpowiedzialność, które każdego dnia wpisują się w istotę służby publicznej.

„…Dziękuję Wam, Funkcjonariusze i Pracownicy Policji za każdy dzień tej trudnej drogi, za każdą noc, w której czuwacie, gdy inni śpią, za każdą decyzję, w sekundzie, często w cieniu ryzyka. Dziękuję za to, że nie szczędzicie wysiłku by służyć - nie sobie, lecz wspólnocie…” - powiedział komendant. „…Niech słowa - służyć wiernie Narodowi - towarzyszą Wam każdego dnia. Wypowiadając je dołączacie do wspólnoty, która od ponad wieku niesie odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo obywateli…”- dodał.

Komendant pogratulował również awansowanym i wyróżnionym policjantom i pracownikom, dodając, że ich osiągnięcia są wyrazem służby opartej na wartościach stanowiących fundament naszej formacji. Zwrócił się również do ślubujących policjantów, by pamiętali, że wypowiedziana dziś przysięga, składana jest również przed historią, społeczeństwem oraz własnym sumieniem.

Insp. Tomasz Gil podziękował również za partnerską współpracę z Komendą Główną Policji, administracją rządową i samorządową, a także organizacjami społecznymi.

Święto Policji to czas podziękowań funkcjonariuszom za ich poświęcenie i oddanie w codziennej służbie. Dlatego kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali resortowych wyróżniającym się policjantom, a także aktów mianowania na wyższe stopie służbowe.

W lubelskim garnizonie Policji Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant” nadano 3 policjantom, Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” nadano 19 policjantom, zaś Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” nadano 57 policjantom.

Odznaczenia wręczył policjantom Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Tomasza Gila oraz Wojewody Lubelskiego Pana Krzysztofa Komorskiego.

Następnie odczytano Rozkaz Komendanta Głównego Policji o mianowaniu na stopień inspektora Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Akty mianowania wręczył insp. Tomaszowi Gilowi oraz insp. Olgierdowi Oleksiakowi Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk.

Z okazji policyjnego święta w lubelskim garnizonie Policji 45 policjantów awansowało w korpusie oficerów starszych, 79 w korpusie oficerów młodszych, 687 w korpusie aspirantów, 139 w korpusie podoficerów, zaś 174 w korpusie szeregowych.

Akty mianowania wręczył policjantom Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Tomasza Gila.

Dzisiejszy dzień był również doskonałą okazją do tego, by wyrazić podziękowania dla osób, które wspierają pracę lubelskich funkcjonariuszy. Z tej okazji przyznano jeden srebrny oraz cztery brązowe medale „Za Zasługi dla Policji”. Brązowym medalem uhonorowany został m.in. Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Młodzi stróże prawa wypowiedzieli słowa policyjnej roty ślubując na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W lipcowym naborze w szeregi naszej formacji wstąpiło 41 funkcjonariuszy. Wśród nich jest 32 mężczyzn oraz 9 kobiet. Najwięcej funkcjonariuszy (19) po zakończeniu szkolenia podstawowego trafi do KMP w Lublinie, gdzie będzie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

Po ślubowaniu, przyszedł czas na kolejne odznaczenia, tym razem przyznane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów woj. lubelskiego za wspieranie działań statutowych związku. Odznaczeniem tym uhonorowany został insp. Marian Pisklak Komendant Miejski Policji w Chełmie oraz podinspektor Adam Beczek Komendant Miejski Policji w Lublinie. Odznaczenia wręczył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego nadkomisarz Andrzej Wójcik wraz z Wiceprzewodniczącym nadkomisarzem Michałem Sawickim.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Nadinspektor Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował za realizację zadań wykonywanych sumiennie i z pełną determinacją, za zaangażowanie i skuteczność na rzecz stania na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komendant przytoczył również badania CBOS, z których wynika, że 86 % Polaków uważa nasz kraj za bezpieczny, a 87 % - uważa swoje miejsce zamieszkania za spokojne i bezpieczne. Ten wynik to Wasza zasługa – dodał komendant. Nawiązując do obchodzonej w tym roku 100 lecia kobiet w Policji życzył wszystkim funkcjonariuszkom i pracownicom cywilnym w naszym garnizonie wszelkiej pomyślności w realizacji planów zawodowych i prywatnych. Komendant podziękował również rodzinom funkcjonariuszy, którzy razem z nimi dzielą zarówno radości jak i troski codziennej służby.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jacek Czerniak podziękował policjantom za ciężką służbę pełnioną na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego. W imieniu Sekretarza Stanu Wiesława Szczepańskiego złożył wyrazy najwyższego szacunku, życząc satysfakcji z pełnienia odpowiedzialnej służby oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. „…"...Niech Państwa postawa będzie wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń polskich policjantów...” - dodał minister.

Z kolei Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski zwracając się do policjantów podkreślił, że dzisiejsze święto jest doskonałą okazją do wyrażenia dumy i podziękowania za policyjną służbę oraz znakomitą współpracę z samorządem. „…Dziękuję za każdą rozmowę, interwencję, wskazówki, szereg działań w ramach wdrażania Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej. Bez tej dobrej współpracy, nie mielibyśmy poczucia bezpieczeństwa. "...Życzę Wam, by ten mundur zawsze był dla Was powodem do dumy i satysfakcji..” – dodał Wojewoda.

Pan Jarosław Kwasek – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego wyraził wdzięczność, za dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu często z narażeniem zdrowia i życia. Życzył wszystkim policjantom bezpiecznej służby i bezpiecznych powrotów do domu. Pogratulował także wszystkim odznaczonym i wyróżnionym. Słowa skierował także do nowo przyjętych stróżów prawa, by zawsze czerpali z dobrych wzorców.

Dzisiejsze uroczystości zakończyła defilada pododdziałów i występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod przewodnictwem Kapelmistrza inspektora Janusza Trzepizura oraz Tamburmajora nadkomisarza Jakuba Pietruchy.

Obchody Święta Policji to również doskonała okazja do podsumowań pracy funkcjonariuszy, którzy codziennie pracując w służbach prewencyjnych, czy kryminalnych, dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Podsumowując I półrocze b.r. lubelski garnizon Policji może pochwalić się dobrymi wynikami w walce z przestępczością. Mamy 100 procentową wykrywalność rozbojów i kradzieży rozbójniczych, 99 procentową wykrywalność bójek i pobić, 83 procentową wykrywalność kradzieży z włamaniem, 81 procentową wykrywalność przestępstwa kradzieży cudzej rzeczy. W wykrywalności kradzieży samochodów zajmujemy pierwsze miejsce w kraju. Ogółem w wykrywalności przestępstw plasujemy się na poziomie ponad 82 procent. W walce z przestępczością narkotykową zabezpieczyliśmy w tym półroczu łącznie blisko 200 kg narkotyków. Ponad 24 mln złotych zabezpieczyliśmy od podejrzanych o popełnienie przestępstw.

Jednym z kluczowych priorytetów Policji jest niezmiennie poprawa bezpieczeństwa na drogach, dlatego funkcjonariusze każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Jednym z efektów konsekwentnych działań policjantów drogówki jest eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. W pierwszym półroczu tego roku zatrzymaliśmy 1675 kierujących na podwójnym gazie. Policjanci ruchu drogowego codziennie prowadzą intensywne kontrole, aby eliminować niebezpieczne zdarzenia na drogach. W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił wyraźny spadek liczby wypadków śmiertelnych (o 37,7%).

Przez cały rok prowadzimy dobór do służby w Policji. W ciągu tego półrocza do służby przyjęliśmy 147 policjantów, a przed nami jeszcze kolejne nabory.

nadkomisarz Anna Kamola

