Jechał pod prąd drogą ekspresową

Data publikacji 11.07.2025

Kierowca Hyundaia jechał pod prąd drogą ekspresową S-12 od Piask w kierunku Lublina. Zauważył go operator kamer GDDKiA, który poinformował o tej niebezpiecznej jeździe policjantów. Mundurowi zatrzymali auto, którym kierował 59-letni obywatel Czech. Kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2 tys. zł i 15 pkt. karnych. Apelujemy o rozsądek do kierowców - takie zachowania na drogach szybkiego ruchu mogą doprowadzić do katastrofy drogowej.