Dziś prowadzimy akcję - „Jednośladem bezpiecznie przez wakacje”. Data publikacji 27.06.2025 Powrót Drukuj Dziś rozpoczynają się wakacje, a my ruszamy z akcją „Jednośladem bezpiecznie przez wakacje”. To wszystko w trosce o bezpieczeństwo dzieci, które wolny czas będą wypełniać na rowerowych wycieczkach, przejażdżkach na rolkach czy hulajnogach. Ponieważ codziennie do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie trafiają najmłodsi z różnego rodzaju urazami, razem z medykami apelujemy o to, by wakacje upłynęły pod znakiem tylko bezpiecznych zabaw. W ramach akcji policjanci będą przyglądać się zachowaniom rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych jednośladów. Będziemy także reagować na nieprawidłowe zachowania kierujących pojazdami wobec nich.

Rozpoczęły się upragnione wakacje, a wraz z nimi wypoczynek dla tysięcy dzieci z naszego województwa. Jedni wyjadą na zorganizowany wypoczynek, inni zostaną w miejscach zamieszkania. Korzystając z wolnego czasu wiele dzieci będzie go wypełniać podczas rowerowych przejażdżek, jazdy na rolkach czy hulajnogach. Jednak niewiele trzeba, by odrobina swobody połączona z brakiem wyobraźni i rozsądku, zamieniła się w nieszczęśliwy wypadek, a co najgorsze, w tragedię.



Film Bezpiecznie przez wakacje. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Bezpiecznie przez wakacje. (format mp4 - rozmiar 40.35 MB)

Nie ma dnia, aby do Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, nie zgłaszali się najmłodsi, którzy doznali urazów wskutek nieszczęśliwych wypadków. Jak mówi dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie dr Kamila Ćwik, każdego dnia na SOR trafiają dzieci z różnego rodzaju obrażeniami, które są wynikiem ich nieroztropnych zabaw, jak skoki na trampolinie, jazda na hulajnodze czy rowerze. W wielu przypadkach te nieszczęśliwe wypadki kończą się bardzo długą rehabilitacją na szpitalnym oddziale.

Liczne przypadki obrażeń u najmłodszych użytkowników jednośladów wynikają przede wszystkim z nieostrożnej i zbyt szybkiej jazdy, nieznajomości przepisów, braku kasku i ochraniaczy, czy przewożenia pasażerów na jednym pojeździe. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku dzieci i młodzieży, którzy często nie posiadają jeszcze odpowiedniego doświadczenia i świadomości zagrożeń.

Mając powyższe na względzie, właśnie dziś, podczas rozpoczęcia wakacji, ze specjalną akcją edukacyjno-profilaktyczną pod nazwą „Jednośladem bezpiecznie przez wakacje” wychodzą policjanci w naszym województwie. Ich celem będzie zwrócenie uwagi na najmłodszych użytkowników jednośladów i zadbanie o ich bezpieczeństwo.

Policjanci drogówki będą przyglądać się zachowaniom rowerzystów, motorowerzystów, morocyklistów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na ewentualne modyfikacje układu napędowego i podwyższonych parametrów technicznych. Mundurowi będą reagować na nieprawidłowe zachowania kierujących jednośladami ale także na zachowania kierujących pojazdami mechanicznymi wobec nich.

W działaniach policjantów będą wspomagać bezzałogowe statki powietrzne, które z góry będą obserwować poczynania użytkowników jednośladów oraz innych kierujących.

Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie dla tych najmłodszych, jest dla policjantów priorytetowym zadaniem. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji policyjni profilaktycy spotykali się w szkołach z dziećmi i młodzieżą, którym przekazywali i przypominali podstawowe zasady bezpiecznych zachowań na drodze. Mundurowi, również w okresie wakacyjnym, będą odwiedzać dzieci na koloniach i obozach w naszym województwie, by rozmawiać o zagrożeniach, w tym także w ruchu drogowym.





Dziś podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Lublinie odwiedzili uczniów Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie, by życzyć im udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.





Pamiętajmy, że pomimo licznych policyjnych działań profilaktycznych, to przede wszystkim na rodzicach i opiekunach ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pociech i to oni powinni uświadamiać im istniejące zagrożenia oraz sposoby ich unikania. To rodzice powinni uczyć dzieci prawidłowych zachowań podczas zabaw na świeżym powietrzu oraz podczas uczestniczenia w ruchu drogowym, zarówno wtedy gdy są pieszymi czy użytkownikami różnego rodzaju urządzeń i pojazdów.

Wszystkim dzieciom życzymy udanych wakacji. Dbajcie o siebie i stosujcie się do zasad bezpieczeństwa!

nadkomisarz Anna Kamola

