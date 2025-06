„Łowcy głów” zatrzymali 19-latka poszukiwanego za rozbój Data publikacji 15.06.2025 Powrót Drukuj Poszukiwacze z KWP w Lublinie zatrzymali 19-latka, który poszukiwany był za rozbój. Do tego przestępstwa doszło w październiku 2023 roku w Lublinie. Sprawca żądając pieniędzy wspólnie z innym ustalonym mężczyzną kopał po całym ciele pokrzywdzonego. 19-latek ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że poszukiwany od maja 19-latek z Lublina ukrywa się w mieszkaniu swojego znajomego na lubelskim Kośminku. Kiedy pojechali go zatrzymać, nie chciał otworzyć drzwi mieszkania, w którym się ukrył. Jednak kiedy zauważył, że na miejsce przyjechali wezwani strażacy w celu ich wyważenia sam otworzył i oddał się w ręce lubelskich „łowców głów”.

Mężczyzna poszukiwany był od maja b.r. zarządzeniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie za dokonanie rozboju wspólnie z drugim ustalonym sprawcą. Do tego przestępstwa doszło w październiku 2023 r. w Lublinie. Napastnicy od pokrzywdzonego zażądali wydania pieniędzy, następnie doprowadzając swoją ofiarę do stanu bezbronności, przewrócili na ziemię i kopali po całym ciele. Sąd za to przestępstwo skazał go na 2 lata pozbawienia wolności.

19-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary 2 lat więzienia.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek