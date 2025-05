Tabi i Tajga pokazali swoje umiejętności podczas Dogs, Chill & Fun. Zabawa na cztery łapy w Skende!” Data publikacji 24.05.2025 Powrót Drukuj Tabi i Tajga – nasi czworonożni funkcjonariusze wzięli dziś udział w wydarzeniu „Dogs, Chill & Fun. Zabawa na cztery łapy w Skende!” Miłośnicy zwierząt w specjalnie przygotowanej „Srefie psa pracującego” mogli zobaczyć jak policyjne psy pod okiem swoich przewodników pracują w akcji. Ich zadaniem było wyszukanie i wskazanie zapachów materiałów wybuchowych. Była to doskonała okazja, by z bliska poznać umiejętności naszych psów służbowych oraz dowiedzieć się, jak należy zachować się, kiedy zaatakuje nas groźny pies.

Dziś na terenie Skende Lublin nasze policyjne czworonogi: Tabi z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Tajga – nowy nabytek lubelskich kontrterrorystów, wzięły udział w evencie poświęconym warsztatom, treningom oraz zabawom z psami pod nazwą „Dogs, Chill & Fun. Zabawa na cztery łapy w Skende!” Tutaj miłośnicy czworonogów wraz ze swoimi pupilami mogli wziąć udział w licznych atrakcjach.

Jedną z przygotowanych atrakcji była „Srefa psa pracującego”, gdzie Tabi i Tajga pokazały swoje umiejętności w wyszukiwaniu zapachów materiałów wybuchowych, gdyż właśnie w tej kategorii się specjalizują.

Pokaz pracy naszych czworonogów, które pod okiem swoich przewodników wyszukiwały i wskazywały ukryte zapachy, wzbudził wiele pozytywnych wrażeń.

Oprócz pokazu psich umiejętności uczestnicy eventu mogli dowiedzieć się również, jak należy zachować się, kiedy zaatakuje nas groźny pies.





Udzial Tabiego i Tajgi w tym wydarzeniu to również element doskonalenia zawodowego psów służbowych Policji, którego celem jest podnoszenie zdolności użytkowych psów do wykonywania zadań, do których zostały wyszkolone. Koordynatorem doskonalenia zawodowego czworonożnych funkcjonariuszy jest Wydział Prewencji KWP w Lublinie.

nadkomisarz Anna Kamola