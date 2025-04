Jest tymczasowy areszt dla 36-latka, który na hulajnodze potrącił 13-latkę i uciekł z miejsca! Data publikacji 25.04.2025 Powrót Drukuj Dziś policjanci doprowadzili 36-latka do prokuratury, a następnie do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna odpowie za potrącenie 13-letniej pieszej i ucieczkę z miejsca. Dziewczynka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Decyzją Sądu Rejonowego w Lublinie 36-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę do 4,5 roku pozbawienia wolności.

Film Jest tymczasowy areszt dla 36-latka. Opis filmu: Jest tymczasowy areszt dla 36-latka. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Jest tymczasowy areszt dla 36-latka. (format mp4 - rozmiar 8.62 MB)

Po otrzymanym zgłoszeniu (18.04. br) o potrąceniu 13-letniej pieszej i ucieczce sprawcy z miejsca wypadku, policjanci z KMP w Lublinie rozpoczęli jego poszukiwania. Dyżurny KMP w Lublinie nadał komunikat do patroli w mieście, które ruszyły do penetracji terenu. Do działań skierowano także mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.

Jednocześnie policjanci sprawdzali nagrania z miejskiego monitoringu, które jak się okazało, zarejterowały opisywanego mężczyznę poruszającego się na hulajnodze. Po publikacji wizerunku sprawcy, sprawdzaliśmy sygnały i informacje otrzymywane od mieszkańców.





Ostatecznie 36-latek został zatrzymany po ustaleniach policjantów z Wydziału ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie. Mężczyzna usłyszy zarzuty spowodowania wypadku i ucieczki z jego miejsca. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę do 4,5 roku pozbawienia wolności.

Zabezpieczona została również hulajnoga, którą najprawdopodobniej poruszał się 36-latek w chwili wypadku. Urządzenie zostanie poddane opinii biegłego, w celu weryfikacji, czy doszło do ingerencji w ogranicznik prędkości.

Dziś policjanci doprowadzili 36-latka do prokuratury, a następnie do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

nadkomisarz Andrzej Fijołek

Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Lublinie