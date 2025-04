Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali 38-latka poszukiwanego irlandzkim ENA za 43 przestępstwa! Data publikacji 19.04.2025 Powrót Drukuj Poszukiwacze z KWP w Lublinie zatrzymali 38-latka, który poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna poszukiwany był przez irlandzki wymiar sprawiedliwości za 43 przestępstwa popełnione na ternie Irlandii. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy z policjantami z BMWP KGP. Teraz 38-latka czeka ekstradycja do Irlandii, gdzie ma trafić do tymczasowego aresztu. Grozi mu kara nawet do 14 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, gdzie ukrywa się poszukiwany 38-latek. Mężczyzna poszukiwany był za 43 przestępstwa popełnione na terenie Irlandii w latach 2021 - 2022. Były to głównie kradzieże, kradzieże z włamaniem i oszustwa. Irlandzki wymiar sprawiedliwości wystawił za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Policjanci ustalili, że 38-latek ukrywa się na terenie Lublina.

Działania lubelskich „łowców głów” przy ścisłej współpracy z policjantami z Irlandii i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP kilka dni temu doprowadziły do zatrzymania 38-latka. Kompletnie zaskoczony został zatrzymany na jednej z lubelskich ulic. Policjanci doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, następnie decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu.

Teraz 38-latka czeka ekstradycja do Irlandii, gdzie ma trafić do tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwa może mu grozić nawet do 14 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek