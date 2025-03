Tragiczny wypadek z pijanym kierowcą w Chełmie. Toyotą jechało 10 nastolatków - dwóch zginęło Data publikacji 30.03.2025 Powrót Drukuj Chełmscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło dzisiaj nad ranem na ul. Ogrodowej w Chełmie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nietrzeźwy 19-latek jadący Toyotą z nadmierną prędkością zjechał z drogi i uderzył w słup oświetleniowy, następnie w ogrodzenie posesji doprowadzając do przewrócenia pojazdu. Autem podróżowało 10 nastolatków w wieku od 17 do 19-lat. Niestety dwóch pasażerów w wyniku odniesionych obrażeń poniosło śmierć na miejscu, a jeden pozostał w szpitalu. Kierujący miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Do wypadku doszło dzisiaj nad ranem po godzinie 4:00 na ul. Ogrodowej w Chełmie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący Toyotą w obszarze zabudowanym na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego zjechał z drogi, uderzył w słup latarni oświetleniowej, następnie w ogrodzenie posesji doprowadzając do przewrócenia się pojazdu. Autem łącznie z kierowcą podróżowało 10 nastolatków w wieku od 17 do 19-lat. Wszyscy z powiatu chełmskiego.

Niestety na miejscu, na skutek odniesionych obrażeń, zginęło dwóch pasażerów. Dwójka nastolatków nie wymagała pomocy medycznej, natomiast kierowca i 5 pasażerów zostali przewiezieni do szpitala na badania. Po badaniach w szpitalu pozostała na obserwacji tylko jedna osoba. Pozosali nastolatkowie doznali ogólnych potłuczeń i zostali wypisani ze szpitala.

Badanie alkomatem wykazało, że kierujacy 19-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Została od niego pobrana również krew do badań. W szpitalu okazało się, że nie doznał poważnych obrażeń. Wobec tego 19-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu będą z nim prowadzone dalsze czynności procesowe.

Na miejscu policjanci z Chełma wykonywali czynności pod nadzorem Prokuratora z udziałem biegłego z zakresu wypadków drogowych. Teraz chełmscy policjanci będą ustalać dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozsądku na drodze oraz jazdę zgodną z przepisami. Odrobina wyobraźni, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i podstawowe zasady bezpieczeństwa z pewnością wystarczą, by uniknąć tragedii na drodze.

podkomisarz Kamil Karbowniczek