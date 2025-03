Dwie osoby poszukiwane zatrzymane w jednym z mieszkań w centrum Lublina przez „łowców głów” Data publikacji 29.03.2025 Powrót Drukuj Poszukiwacze z KWP w Lublinie wspólnie z kryminalnymi z „szóstki” zatrzymali w jednym z mieszkań w centrum Lublina dwie poszukiwane osoby. 43-latka poszukiwana była trzema zarządzeniami m.in. za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Natomiast 43-latek poszukiwany listem gończym ma do odsiadki 2 lata za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. W wejściu do mieszkania pomogli nam strażacy, ponieważ konieczne było wyważenie drzwi.

Film Dwie osoby zatrzymane w jednym z mieszkań w centrum Lublina Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Dwie osoby zatrzymane w jednym z mieszkań w centrum Lublina (format mp4 - rozmiar 3.41 MB)

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili miejsce ukrywania się dwóch poszukiwanych osób – 43-latki i 43-latka. W czwartek wspólnie z kryminalnymi z VI Komisariatu Policji w Lublinie zatrzymali ich w jednym z mieszkań w centrum Lublina.

Kobieta poszukiwana była trzema zarządzeniami do odbycia zastępczych kar pozbawienia wolności oraz do ustalenia miejsca pobytu za przestępstwo niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Natomiast 43-latek poszukiwany był listem gończym do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających.

W wejściu do mieszkania funkcjonariuszom pomogli strażacy, ponieważ konieczne było wyważenie drzwi. Zatrzymani mieszkańcy Lublina trafili do policyjnego aresztu. 43-latek trafił do Aresztu Śledczego w Lublinie w celu odbycia zasądzonej kary 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek