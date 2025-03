„Łowcy głów” namierzyli w Holandii 28-latka poszukiwanego ENA za rozbój Data publikacji 20.03.2025 Powrót Drukuj Dzięki współpracy poszukiwaczy z KWP w Lublinie z policjantami z Holandii i Biura Kryminalnego KGP oraz europejskiej sieci współpracy policyjnej – ENFAST zatrzymany został 28-latek poszukiwany m.in. za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i kradzież rozbójniczą. Lublinianin poszukiwany był od roku Europejskim Nakazem Aresztowania. We wtorek odbyła się jego ekstradycja do Polski. Do odsiadki ma prawie 6 lat.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, gdzie ukrywa się poszukiwany od roku 28-latek z Lublina. Mężczyzna poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania. Lubelscy policjanci ustalili, że 28-latek z ukrywa się na terenie Holandii.

Działania lubelskich „łowców głów” doprowadziły do ustalenia aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego i jego zatrzymania. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST z policjantami z Holandii i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. We wtorek odbyła się jego ekstradycja do Polski. Konwój został zorganizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

28-latek ma na swoim koncie pięć wyroków. Poszukiwany był m.in. za dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do tego przestępstwa doszło w lipcu 2021 r. w Lublinie. Wspólnie z innymi ustalonymi i zatrzymanymi trzema sprawcami dokonał rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia na mieszkańcu Lublina. Według ustaleń policjantów to właśnie on uderzył pokrzywdzonego w głowę, a następnie groził trzymając w rękach siekierę. Łupem sprawców padły dwa telefony, telewizor, konsola do gier i portfel z pieniędzmi. Ponadto 28-latek ma na swoim koncie kradzież rozbójniczą, kradzież i usiłowanie włamania oraz znęcanie się nad konkubiną i uszkodzenie jej ciała. Wszystkich przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości odsiadywał już kilkuletni wyrok.

W lipcu 2021 roku został zatrzymany i trafił do tymczasowego aresztu. Następnie za te wszystkie czyny został skazany na blisko 9 lat więzienia. Po odbyciu 3 lat więzienia w 2024 r. został wypuszczony na miesięczną przepustkę z uwagi na problemy zdrowotne. Nie powrócił już z przepustki i zaczął ukrywać się poza granicami kraju. Sąd wystawił za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

28-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia reszty zasądzonej kary pozbawienia wolności. Do odsiadki zostało mu jeszcze blisko 6 lat.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek