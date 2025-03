54 nowych funkcjonariuszy w Lubelskiej Policji Data publikacji 19.03.2025 Powrót Drukuj 54 nowych policjantów zasiliło lubelski garnizon Policji w pierwszym w tym roku naborze. Funkcjonariusze z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie - inspektora Roberta Michny otrzymali legitymacje służbowe. W uroczystym apelu uczestniczył także II Wicewojewoda Lubelski Pan Andrzej Maj. Kolejny nabór już w kwietniu. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji!

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się ślubowanie nowych funkcjonariuszy. W pierwszym naborze w tym roku w szeregi Lubelskiej Policji wstąpiło 54 nowych policjantów. "Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” - to początek roty ślubowania wypowiedzianej przez policyjnych adeptów podczas uroczystej zbiórki.

Nowych funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Robert Michna. Z rąk komendanta nowi stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe.

W uroczystości udział wziął także II Wicewojewoda Lubelski Pan Andrzej Maj, którzy również przekazał nowoprzyjętym policjantom gratulacje i życzenia.

Wśród nowych mundurowych jest 39 mężczyzn i 15 kobiet. Dla Pań jest to szczególny rok, bo obchodzimy 100-lecie Kobiet w Polskiej Policji. W grupie nowoprzyjętych policjantów jest też 2 byłych funkcjonariuszy, którzy zostali ponownie wcieleni do służby. Nowo przyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend w: Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Oddziale Prewencji Policji w Lublinie. Najwięcej funkcjonariuszy, bo 28 zostało przydzielonych do Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.

Informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach rozpoczynających dobór, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55.

W ubiegłym roku łącznie w szeregi lubelskiego garnizonu Policji wstąpiło 427 nowych funkcjonariuszy. W tym roku przyjęcia planowane są jeszcze w siedmiu terminach, najbliższy 15 kwietnia, gdzie planujemy przyjąć kilkudziesięciu nowych policjantów. Kolejne terminy przyjęć odbędą się w maju, lipcu, sierpniu, we wrześniu, październiku, listopadzie i w grudniu. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji!

podkomisarz Kamil Karbowniczek