Trzech poszukiwanych wpadło w ręce "Łowców Głów" podczas podróży do domu Data publikacji 08.03.2025 Powrót Drukuj Lubelscy „Łowcy głów” podczas dynamicznej akcji na drodze ekspresowej zatrzymali Forda, którym podróżowało trzech poszukiwanych mężczyzn. 32 latek poszukiwany był 6 listami gończymi za kradzież z włamaniem, kradzież rozbójniczą, niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów, w dodatku kierował po narkotykach. Ma łącznie do odsiadki ponad 5 lat pozbawienia wolności. 38-letni pasażer poszukiwany był 2 listami gończymi za przestępstwa narkotykowe, drugi z pasażerów- 47-latek poszukiwany był do ustalenia miejsca pobytu. Podczas przeszukania pojazdu policjanci ujawnili narkotyki oraz tablice rejestracyjne pochodzące z innego pojazdu.

Film Film z zatrzymania poszukiwanych mężczyzn. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film z zatrzymania poszukiwanych mężczyzn. (format mp4 - rozmiar 12.61 MB)

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie ustalili, że drogą S-12 porusza się będący w ich zainteresowaniu 32-latek poszukiwany 6 listami gończymi.

Kiedy Ford przemieszczał się Al. Solidarności w Lublinie, przy pomocy policjantów z drogówki doszło do jego dynamicznego zatrzymania.

Za kierownicą siedział poszukiwany 32-latek. Jednak jak się okazało, w pojeździe podróżowało z nim jeszcze jego dwóch znajomych, którzy także byli poszukiwani przez policję. Wszyscy są dobrze znani funkcjonariuszom za szereg konfliktów z prawem.

Kierujący autem 32-latek to przestępca, który na koncie ma szereg czynów, m.in. kradzież z włamaniem, kradzież rozbójniczą, niestosowanie się do zakazów prowadzenia pojazdów. Mężczyzna poszukiwany był aż 6 listami gończymi, a do odsiadki ma łączną karę ponad 5 lat pozbawienia wolności.

W dodatku okazało się, że 32-latek kierował pojazdem mając orzeczone 3 zakazy prowadzenia pojazdów i znajdował się pod wpływem narkotyków.

Jeden z zatrzymanych pasażerów pojazdu- 38-latek był z kolei poszukiwany 3 podstawami, w tym 2 listami gończymi za przestępstwa narkotykowe, a do odsiadki ma zasądzoną karę prawie 2 lat więzienia.

Z kolei 47-latek poszukiwany był do ustalenia miejsca pobytu. Na koncie ma znieważenie funkcjonariuszy.

Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Jak oświadczyli, samochodem wracali z Niemiec do domu.

Podczas przeszukania pojazdu, którym podróżowali łowcy głów znaleźli narkotyki, laptopy, telefony oraz tablice rejestracyjne pochodzące z innego pojazdu.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z KMP w Lublinie. Wczoraj wszyscy trzej zatrzymani usłyszeli dodatkowe zarzuty dotyczące posiadania narkotyków. Natomiast 32-latek usłyszał jeszcze zarzut kierowania pojazdem pod działaniem narkotyków oraz na zakazie.

nadkomisarz Anna Kamola