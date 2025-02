Zderzenie busa z szynobusem Data publikacji 23.02.2025 Powrót Drukuj Dziś rano w miejscowości Wał w powiecie krasnostawskim kierujący busem 40 letni obywatel Ukrainy nie zastosował się do znaku STOP i wjechał na przejazd kolejowy doprowadzając do zderzenia z szynobusem. Jeden z trójki pasażerów Volkswagena z niegroźnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Zarówno kierujący busem, jak i maszynista byli trzeźwi. Ruch pociągów w miejscu zdarzenia został zablokowany. Powiadomiono Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych.

Do tego zdarzenia doszło dziś przed godz. 9.00 w miejscowości Wał w gminie Izbica. Ze wstępnych ustaleń policjantów z krasnostawskiej drogówki wynika, że kierujący busem marki Volkswagen 40-letni obywatel Ukrainy nie zastosował się do znaku Stop i wjechał na przejazd kolejowy wprost pod jadący szynobus relacji Zamość- Lublin.

Busem oprócz kierowcy podróżowało jeszcze 3 pasażerów. Jeden z nich z niegroźnymi obrażeniami trafił do szpitala. Nikomu z podróżujących szynobusem osób, nic się nie stało. Zarówno kierujący busem, jak i maszynista byli trzeźwi.

Ruch pociągów w miejscu zdarzenia został zablokowany. O zdarzeniu powiadomiono Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych.

Czynności na miejscu prowadzą policjanci z krasnostawskiej komendy.

Pamiętajmy, że przejazd kolejowy to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc, dlatego apelujemy o zdrowy rozsądek zwłaszcza na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Pamiętajmy, aby zbliżając się do miejsca, w którym tory kolejowe przecinają się z drogą, kierowcy zachowali szczególną ostrożność. Jeżeli przed przejazdem kolejowym widnieje znak pionowy STOP (B-20), należy bezwzględnie zatrzymać pojazd, a następnie upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg. Gdy nie stwierdzimy jego obecności, należy przejechać przez przejazd. Dojeżdżając do takiego miejsca w każdym przypadku należy zachować wzmożoną koncentrację i uwagę.

nadkomisarz Anna Kamola