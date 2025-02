Poszukiwanego do 9-letniej odsiadki 43-latka kryminalni z „jedynki” i „poszukiwacze" z KWP znaleźli ukrytego w piwnicy

Data publikacji 09.02.2025 Powrót Drukuj

Kryminalni z I komisariatu w Lublinie wspólnie z "poszukiwaczami" z KWP ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym 43-latka. Mężczyzna wielokrotnie notowany za liczne kradzieże i włamania ma łącznie 9 lat do odsiadki, a przed organami ścigania ukrywał się w Niemczech. Został zatrzymany kilka dni temu, już po powrocie do kraju. Funkcjonariusze znaleźli go ukrytego w piwnicy jednym z domów w powiecie łęczyńskim.