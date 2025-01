Zatrzymanie i ekstradycja 3 poszukiwanych namierzonych przez lubelskich "Łowców Głów"! Data publikacji 18.01.2025 Powrót Drukuj Kolejny sukces lubelskich Łowców Głów! Tym razem „Poszukiwacze” namierzyli, doprowadzili do zatrzymania i ekstradycji 3 przestępców, którzy ukrywali się w Niemczech. To 42-latek, który napadł na kantor i hurtownię wędlin. Ma też na koncie nielegalne posiadanie broni palnej, przemyt narkotyków i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i sprzedażą papierosów. Z kolei 28-latek to sprawca wypadku drogowego, który uciekł z miejsca będąc pod wpływem alkoholu oraz oskarżony o przestępstwa seksualne z udziałem osoby małoletniej. Zatrzymany zaś 37-latek poszukiwany był za szereg sklepowych kradzieży oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjantów.

Na polsko-niemieckim drogowym przejściu granicznym Zgorzelec - Görlitz odbyła się kilka dni temu ekstradycja zatrzymanych za granicą przestępców poszukiwanych przez polskie organy ścigania za poważne przestępstwa dokonane w naszym kraju.

Wśród ekstradowanych byli poszukiwani listami gończymi i ENA trzej mieszkańcy Lubelszczyzny, których dzięki szeroko zakrojonym działaniom namierzyli Łowcy Głów z KWP w Lublinie. Następnie dzięki wymianie informacji i współpracy z KGP (Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji oraz Wydziałem Poszukiwań i Identyfikacji Osób), siecią ENFAST oraz policją w Niemczech doszło do ich zatrzymania.

Jednym z zatrzymanych poszukiwanych jest 42-letni mieszkaniec Włodawy. To groźny przestępca, który posiada bardzo bogate dossier kryminalne, sięgające nawet 20 lat wstecz. Mężczyzna dopuścił się napadu na pracownika kantoru w powiecie bialskim. Razem z innymi osobami powalił mężczyznę na ziemię, kopal bił i dusił, a następnie zabrał gotówkę w polskiej i obcej walucie. Straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Był również sprawcą napadu na pracowników hurtowni wędlin, do którego doszło w 2005 roku w Lublinie. Razem z innymi sprawcami przy pomocy metalowej rurki powalił pokrzywdzonych na ziemię doprowadzając do stanu bezbronności. Łupem bandytów padła gotówka w kwocie ponad 100 tysięcy złotych. Na swoim koncie ma również kradzież z włamaniem do pojazdu, włamanie do baru i kradzież pieniędzy z automatów do gier, posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia, posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz ich przemyt.

W ostatnich latach 42-latek na terenie powiatu włodawskiego kierował i brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa akcyzowe związane z nielegalną produkcją i sprzedażą papierosów. Wskutek przestępczej działalności naraził Skarb Państwa na straty sięgające blisko 800 tysięcy złotych.

Za 42-latkiem wydany został list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Do odsiadki ma zasądzoną karę w wymiarze 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie, którzy w 2024 r. przejęli do prowadzenia tę sprawę, już pod koniec roku namierzyli przestępcę na terenie Niemiec. Dzięki sieci ENFAST doszło do zatrzymania 42-latka.

To nie jedyny poszukiwany wytropiony przez naszych Łowców Głów.

W Niemczech zatrzymany został także 28-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym wystawionym przez Sąd w 2022 roku, a do odbycia ma łączną karę 2 lat i 4 miesiące pozbawienia wolności. W 2021 roku kierując pojazdem w Białej Podlaskiej w stanie nietrzeźwości (1,2 promila) potrącił prawidłowo idącego pieszego, któremu nie udzielił pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Tym samym naraził poszkodowanego na niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany w wyniku wypadku z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. To jednak nie jedyne przestępstwo na koncie 28-latka. Na mężczyźnie ciążą również zarzuty dotyczące obcowania płciowego z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia lub dopuszczenia się wobec niej innej czynności seksualnej, a także przestępstwa narkotykowe.

28-latek po wydanym wyroku skazującym go na więzienie uciekł za granicę. Jednak lubelscy „Poszukiwacze” nie dali za wygraną. Drobiazgowo prowadzone działania, analizy i operacyjne ustalenia w końcu doprowadziły ich na konkretny trop. Wszystkie poczynione ustalenia przekazali następnie policjantom w Niemczech, którzy dokonali zatrzymania przestępcy.



Trzeci z zatrzymanych poszukiwanych to 37-letni mieszkaniec Łęcznej. Mężczyzna ma na koncie szereg przestępstw przeciwko mieniu. Dopuścił się kradzieży rozbójniczej w jednym z marketów. Okradł też miejscową aptekę w Łęcznej i inne spożywcze markety. Włamał się do piwnicy w jednym z łęczyńskich bloków. Dopuścił się także znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej zatrzymujących go policjantów. Wszystkie te czyny popełnił w warunkach recydywy, gdyż był wcześniej skazany za podobne przestępstwa i odsiadywał kary pozbawienia wolności.

Sąd wymierzył mu łączną karę w wymiarze ponad 4 lat pozbawienia wolności. Poszukiwanego 37-latka nasi lubelscy Poszukiwacze wspólnie z kryminalnymi z KPP w Łecznej wytropili również w Niemczech. Dzięki współpracy z ENFAST doszło do jego zatrzymania, a następnie ekstradycji do Polski.

Zatrzymani poszukiwani w minioną środę zostali przekonwojowani przez policjantów z KWP we Wrocławiu do Zakładu Karnego, gdzie odbędą zasądzone wyroki.

Powyższe zatrzymania pokazują, jak ważna jest współpraca międzynarodowa w zakresie poszukiwań ukrywających się przestępców. Dzięki wymianie informacji i współdziałaniu służb, poszukiwani, nawet po wielu latach, trafiają w końcu przed wymiar sprawiedliwości.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.



nadkomisarz Anna Kamola