Poszukiwany m.in. za usiłowanie zabójstwa 46-latek wytropiony przez „łowców głów” i zatrzymany w Belgii Data publikacji 03.01.2025 Powrót Drukuj Działania poszukiwawcze „łowców głów” z KWP w Lublinie doprowadziły do zatrzymania 46-latka, który poszukiwany był ENĄ i listem gończym za bardzo poważne przestępstwa. Na koncie ma udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą związaną z obrotem znaczną ilością narkotyków oraz usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna 14 lat temu pod jedną z lubelskich dyskotek przy użyciu noża podciął gardło bawiącemu się mężczyźnie. Sąd skazał go łącznie na 11 lat więzienia. Mężczyzna część kary odsiedział, jednak po wydanej przepustce uciekł za granicę. Dzięki współpracy z policjantami z Belgii i Biura Kryminalnego KGP oraz przy pomocy sieci ENFAST doszło do jego zatrzymania i ekstradycji do Polski.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie ustalili, gdzie ukrywa się poszukiwany 46-latek z Lublina. Poszukiwany ENĄ (Europejskim Nakazem Aresztowania) i listem gończym mężczyzna posiada bardzo bogatą kartotekę kryminalną. Na koncie ma poważne przestępstwa, jak udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą związaną z obrotem znaczną ilością narkotyków, kradzież z włamaniem, udział w bójce ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a także usiłowanie zabójstwa.

Film Zatrzymany mężczyzna.

Do tego ostatniego przestępstwa doszło w 2011 roku pod jedną z dyskotek w centrum Lublina. Dyżurny policji otrzymał informację o osobie, która zadała cios nożem innemu mężczyźnie. Policjanci z IV komisariatu dojeżdżając na miejsce zauważyli jadący z dużą prędkością pojazd, który poruszał się od strony ulicy, gdzie doszło do ugodzenia. Mając podejrzenia, że mógł to być sprawca, policjanci ruszyli w pościg. Kilka ulic dalej zatrzymali Opla do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział nietrzeźwy mężczyzna, który miał trudności z utrzymaniem równowagi. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do komisariatu. Podczas badania na zawartość alkoholu w organizmie, wynik pokazał prawie 2 promile.

W tym samym czasie załoga karetki pogotowia udzielała pomocy poszkodowanemu. Jak ustalili policjanci, sprawca przeciągnął nożem po jego szyi, rozcinając skórę na długości około 20 centymetrów. Mężczyzna trafił do szpitala. Na szczęście dzięki szybko udzielonej pomocy, mężczyzna przeżył.

Mundurowi umieścili sprawcę w policyjnym areszcie. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Lublina. Jak ustalili funkcjonariusze, był już w przeszłości wielokrotnie notowany. Usłyszał wówczas zarzut usiłowania zabójstwa oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Ponadto nie stosował się do zakazu prowadzenia pojazdów.

Za powyższe przestępstwa Sąd skazał 46-latka na łączną karę 11 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna część kary spędził w Areszcie Śledczym w Lublinie, jednak kilka lat temu po wyjściu na przepustkę w odbywaniu kary, nie powrócił do aresztu.

Z policyjnych informacji wynikało, że uciekł za granicę.

Do ustalenia aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego i jego zatrzymania doprowadziły niedawno intensywne działania poszukiwawcze lubelskich „łowców głów”. Nasi policjanci ustalili, że 46-latek ukrywa się w Belgii.

Zatrzymanie poszukiwanego przestępcy było możliwe dzięki ścisłej współpracy z policjantami z Belgii i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i przy pomocy sieci ENFAST. Dzień przed Wigilią odbyła się jego ekstradycja do Polski. 46-latek został osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie.

Zatrzymanie poszukiwanego 46-latka i jego ekstradycja to kolejny dowód na to, że przestępcy nie są w stanie uniknąć kary niezależnie jak długo i gdzie próbują się ukryć.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

nadkomisarz Anna Kamola