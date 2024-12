Rozbita zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się czerpaniem korzyści majątkowej z cudzego nierządu Data publikacji 19.12.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z KWP w Lublinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści majątkowej z cudzego nierządu. Członkowie grupy udostępniali wynajmowane lokale w Lublinie w celu świadczenia przez inne kobiety usług seksualnych. Grupie szefowała 30-letnia mieszkanka Lublina, a w wraz z nią policjanci zatrzymali jeszcze dwóch mężczyzn w wieku 45 i 46 lat oraz 51-letnią kobietę. Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli od zatrzymanych ponad 250 tysięcy złotych. W sprawie skierowano wnioski o tymczasowe areszty.

Rozbicie tej zorganizowanej grupy przestępczej to wynik realizacji policjantów z zespołu do walki z handlem ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie oraz prokuratorów I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Lublinie w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Realizacja tej sprawy nastąpiła w miniony wtorek. Kryminalni zatrzymali na terenie Lublina 30-letnią mieszkankę miasta oraz jej wspólników, dwóch mężczyzn w wieku 45 i 46 lat oraz 51-letnią kobietę. Z ustaleń śledczych wynika, że od czerwca 2022 roku do listopada b.r. członkowie kierowanej przez 30-latkę grupy, popełniali przestępstwa polegające na czerpaniu korzyści z uprawniania prostytucji przez inne osoby. Zatrzymani udostępniali w jednej z kamienic w centrum Lublina lokale mieszkalne innym kobietom do świadczenia usług seksualnych. Dzięki temu procederowi czynili sobie z tego stałe źródło dochodu.

Podczas realizacji policjanci zabezpieczyli od zatrzymanych na poczet przyszłych kar gotówkę w łącznej kwocie ponad 250 tysięcy złotych.

W środę zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. W sprawie skierowano wnioski o tymczasowe areszty.

Podejrzani odpowiedzą za czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności. 30-latka odpowie dodatkowo za kierowanie tą grupą, za co grozi kara do 15 lat więzienia

Sprawa ma charakter rozwojowy.

nadkomisarz Anna Kamola