Poszukiwany 59-latek za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przemyt narkotyków zatrzymany w Holandii. Wytropili go lubelscy "Łowcy Głów"! Data publikacji 15.12.2024 Powrót Drukuj Lubelscy „Łowcy Głów” doprowadzili do zatrzymania 59-latka poszukiwanego listem gończym, ENA oraz Czerwoną Notą Interpolu do odbycia kary 6,5 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna działając w zorganizowanej grupie przestępczej brał udział w przemycie znacznej ilości narkotyków. Po wydanych wyrokach urywał się w Holandii. Na jego trop wpadli „Łowcy Głów” z KWP w Lublinie i za pomocą ENFAST (sieć współpracy policyjnej zajmująca się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców), tydzień temu doprowadzili do jego zatrzymania i ekstradycji do Polski.

Zatrzymany 59-latek to mieszkaniec Lublina. Mężczyzna na swoim koncie poważne przestępstwa: udział w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z przemytem narkotyków znacznej ilości oraz wprowadzaniem ich do obrotu. Do przestępstw tych doszło kilkanaście lat temu. W 2018 roku sąd kilkoma wydanymi wyrokami skazał 59-latka na łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 i pół roku pozbawienia wolności.

Mężczyzna od tamtego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i unikał więzienia. Jednak do czasu. Na jego trop wpadli bowiem Lubelscy „Łowcy Głów” - policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie, którzy udowodnili, że ścigani przestępcy nie są w stanie uniknąć kary niezależnie, gdzie próbują się ukryć.

Nasi policjanci dzięki swoim zaawansowanym metodom poszukiwawczym ustalili dokładne miejsce pobytu 59-latka. Okazało się, że ten obecnie znajduje się na terenie Holandii.

Jego zatrzymanie było możliwe dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST z policjantami z Holandii i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

W ubiegłym tygodniu odbyła się ekstradycja 59-latka do Polski. Konwój był realizowany przez policjantów z Biura Prewencji KGP oraz Wydziału Konwojowego KSP. 59-latek trafił do zakładu karnego w Warszawie w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości to jedno z podstawowych zadań postawionych przed Policją. Poszukiwania osób ukrywających się za najcięższe przestępstwa prowadzą funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie tzw „Łowcy Głów”. Policjanci zajmują się również namierzaniem osób poszukiwanych przez funkcjonariuszy z innych krajów. Oprócz zatrzymywania przestępców ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, aktywnie działają również w obszarze zatrzymywania osób poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania oraz Czerwonymi Notami Interpolu przez służby innych krajów. Dzięki zaangażowaniu i wieloletniemu doświadczeniu nasi policjanci namierzają i zatrzymują najtrudniejszych poszukiwanych.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać anonimowo bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.



nadkomisarz Anna Kamola