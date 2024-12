Kolejne uderzenie lubelskich kryminalnych w narkobiznes Data publikacji 06.12.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z KWP w Lublinie w ciągu kilku dni zatrzymali 3 mieszkańców Lublina do spraw narkotykowych. Dwaj z nich 28 i 38-latek zostali tymczasowo aresztowani, a 36-latek trafił pod policyjny dozór. Policjanci zabezpieczyli łącznie 3,5 kg mefedronu i marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 100 000 zł oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji, na którą nie posiadali pozwolenia.

Do realizacji doszło w ciągu ostatnich kilku dni w Lublinie. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie najpierw zatrzymali 38-latka z Lublina, który podróżował samochodem razem z 36-latkiem. Funkcjonariusze podejrzewali, że mężczyźni w samochodzie i domu mogą posiadać znaczne ilości narkotyków.

Podczas przeszukania kryminalni ujawnili w samochodzie woreczek z mefedronem należący do 38-latka. Natomiast w jego miejscu zamieszkania ujawnili kolejne narkotyki. Łącznie zabezpieczyli ponad 1,5 kg marihuany i ponad 1 kg mefedronu. Z kolei w samochodzie należącym do 36-latka ujawnili kilkadziesiąt porcji dilerskich marihuany, a w jego miejscu zamieszkania kilkadziesiąt sztuk amunicji na którą mężczyzna nie posiadał pozwolenia. Obydwaj zostali zatrzymani i trafili na VI komisariat w Lublinie.

W toku dalszej realizacji sprawy kryminalni w środę zatrzymali 28-latka z Lublina, który kierował Kia pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania ujawnili znaczne ilości marihuany, mefedronu oraz masło z zawartością marihuany. Ponadto funkcjonariusze ujawnili amunicję, na którą mężczyzna nie posiadał pozwolenia. 28-latek został zatrzymany i przewieziony na V Komisariat Policji w Lublinie.

Łącznie w trakcie realizacji kryminalni zabezpieczyli blisko 3,5 kg środków odurzających oraz kilkadziesiąt sztuk nielegalnej amunicji. Czarnorynkowa wrtość zabezpieczonych naktyków wynosi ponad 100 000 złotych.

Wszyscy trzej zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. 36-latek odpowie za posiadanie marihuany oraz nielegalne posiadanie amunicji. Z kolei 28 i 38-latek będą odpowiadali za posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Ponadto 28-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania amunicji i złamania sądowego zakazu.

Sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec 28 i 38-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Natomiast 36-latek został objęty policyjnym dozorem.

Zgodnie z Ustawą o przeciw działaniu narkomanii za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie znacznej ilości grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych grozi kara do 12 lat więzienia. Z kolei posiadanie amunicji bez pozwolenia zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

podkomisarz Kamil Karbowniczek