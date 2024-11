Ślubowanie nowych funkcjonariuszy i odznaczenia w lubelskim garnizonie Policji Data publikacji 12.11.2024 Powrót Drukuj 79 nowych funkcjonariuszy przyjęliśmy do służby w lubelskim garnizonie. Policjanci uroczyście złożyli dziś ślubowanie i odebrali legitymacje służbowe. Młodych stróżów prawa powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil. W uroczystym apelu uczestniczył także Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski. Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia funkcjonariuszom i pracownikom z lubelskiego garnizonu medali za długoletnią służbę oraz odznak Zasłużony Policjant. Gratulujemy!

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się ślubowanie nowoprzyjętych do służby policjantów w lubelskim garnizonie Policji.

Garnizon lubelski wzbogacił się o 79 kolejnych funkcjonariuszy. Policjanci ślubowali „służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

To już siódmy nabór w tym roku. Wśród przyjętych do służby w Policji Lubelskiej jest 58 mężczyzn i 21 kobiet. W grupie nowoprzyjętych policjantów jest 13 byłych funkcjonariuszy, którzy zostali ponownie wcieleni do służby.

Nowych funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - młodszy inspektor Tomasz Gil. Z rąk komendanta stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe. W uroczystym apelu uczestniczył także Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski, który wręczył funkcjonariuszom zasady etyki zawodowej policjanta.

Nowi stróże prawa zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend w Białej Podlaskiej (6), Chełmie (7), Lublinie (24), Zamościu (4), Biłgoraju (2), Hrubieszowie (1), Kraśniku, Krasnymstawie (8), Lubartowie (1), Łęcznej (2), Opolu Lubelskim (3), Parczewie (1), Puławach (1), Rykach (1), Świdniku (2), Tomaszowie Lubelskiem (1), Włodawie (1) i Oddziale Prewencji Policji w Lublinie (14).

Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski pogratulował wstępującym do sużby funkcjonariuszom wyboru tej drogi zawodowej życząc satysfakcji z pełnienia słuzby na rzecz mieszkańców Lubelszczyzny.

Z kolei szef lubelskiego garnizonu młodszy inspektor Tomasz Gil zwracając się do funkcjonariuszy zaznaczył, że jest to trudna i wymagająca służba. Zaapelował również do nich, by pamiętali, że bycie policjantem to zarówno zaszczyt, ale też ogromna odpowiedzialność.

Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wręczenia funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji Lubelskiej medali za długoletnią służbę oraz odznak Zasłużony Policjant.

Z kolei z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Tomasza Gila pamiątkowy ryngraf otrzymał Pan Zbigniew Jasiński z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie z okazji 50-lecia kariery zawodowej, w tym niemal 30 lat pracy w WRD KWP w Lublinie. To wyraz podziękowania za zaangażowanie oraz działania ba rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny.

Serdecznie gratukujemy!

nadkom. Anna Kamola