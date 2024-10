Przed wyjazdem na groby zabezpieczmy swoje domy Data publikacji 27.10.2024 Powrót Drukuj Przed nami okres Wszystkich Świętych. Wyjeżdżając na groby swoich bliskich oprócz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym pamiętajmy także o konieczności zabezpieczenia domów i mieszkań. Rodzinne wyprawy na nekropolie to bowiem dobra okazja dla mieszkaniowych włamywaczy, którzy czyhają na nasze mienie. Wizyta na rodzinnych grobach to też okazja dla kieszonkowców, dlatego apelujemy, by pilnować swoich torebek czy kieszeni płaszczy.

Okres „Wszystkich Świętych” to czas nie tylko zadumy i refleksji, ale także czas podróży na groby bliskich oddalone nawet o kilkaset kilometrów od miejsc zamieszkania. Wiąże się to jak zwykle ze zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów i pieszych, szczególnie w okolicach cmentarzy. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego czuwać będą policjanci.

By nic nie zakłóciło chwil, które poświęcamy naszym bliskim zmarłym przypominamy także o konieczności zabezpieczenia domów i mieszkań podczas wyjazdów na groby. Rodzinne wyprawy na nekropolie to bowiem dobra okazja dla mieszkaniowych włamywaczy, którzy czyhają na nasze mienie. Wychodząc z mieszkania czy domu sprawdźmy, czy zamknęliśmy wszystkie drzwi i okna, w tym piwniczne i dachowe. Zamknijmy drzwi garażowe, pomieszczenia gospodarcze, a także furtki i bramy na posesję. Jeżeli istnieje taka możliwość, poprośmy sąsiadów, aby zerkali na nasze mieszkania i reagowali, kiedy zauważą coś niepokojącego. Zostawiając nasze domy puste, pamiętajmy także aby zabezpieczyć kurki z gazem i wodą.

Wizyta na rodzinnych grobach to też okazja dla kieszonkowców, dlatego apelujemy, by pilnować swoich torebek czy kieszeni płaszczy. Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy ze sobą dużych kwot. Nie będą nam tam potrzebne, a mogą paść łupem złodziei kieszonkowych. Zabierzmy ze sobą tylko tyle gotówki, ile będzie nam potrzebne do kupienia zniczy i wiązanek. Robiąc porządki na grobach i wokół nich oraz zapalając znicze, nie zostawiajmy bez nadzoru torebek, płaszczy czy innych wartościowych przedmiotów. Pamiętajmy o tym, aby pieniądze, dokumenty czy telefon komórkowy, w miarę możliwości trzymać w wewnętrznej kieszeni ubrania. Na pewno utrudnimy w ten sposób złodziejowi ewentualną próbę kradzieży. Dobrze jest, gdy ktoś bliski lub znajomy może nam towarzyszyć na cmentarzu. Wtedy mamy większą możliwość przypilnowania naszych rzeczy osobistych.

