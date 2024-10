45-latek poszukiwany za szpiegostwo zatrzymany przez "łowców głów" Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj Lubelscy „łowcy głów” wspólnie z poszukiwaczami z I komisariatu w Lublinie zatrzymali w Łodzi 45-latka poszukiwanego listem gończym za szpiegostwo. Mężczyzna bardzo często zmieniał miejsce ukrywania i przemieszczał się po całej Polsce. Poszukiwany był za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej. Jako jedyny z 16 osobowej siatki szpiegowskiej przebywał na wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z poszukiwaczami z I Komisariatu Policji w Lublinie na podstawie własnych ustaleń operacyjnych, ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym 45-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna ukrywał się na terenie całej Polski, bardzo często zmieniał swoje kryjówki. Wpadł zaskoczony w ręce lubelskich „łowców głów” na terenie Łodzi.

Mężczyzna został skazany w lipcu b.r. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała od stycznia 2023 roku do marca 2023 roku m.in. w Białej Podlaskiej, Chełmie, Medyce, Przemyślu, Rzeszowie, w Warszawie oraz innych miejscowościach na terenie kraju. Oskarżeni przeprowadzali czynności polegające m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej w tym obiektów militarnych i portów morskich. Na bieżąco informowali zleceniodawców o wynikach prowadzonego rozpoznania, za które otrzymywali wynagrodzenie. 45-latek jako jedyny z 16 osobowej siatki szpiegowskiej przebywał na wolności. Do odsiadki ma łącznie rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. 45-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek