Zatrzymany przez „łowców głów” poszukiwany 34-letni Bartłomiej B., już osadzony w Zakładzie Karnym! Data publikacji 17.10.2024 Powrót Drukuj Dzięki prowadzonym na szeroką skalę intensywnym działaniom poszukiwawczym, podejrzany o podwójne zabójstwo 34-letni Bartłomiej B., który uciekł ze szpitala w Radecznicy, wczoraj został namierzony i zatrzymany. Poszukiwanego od ubiegłego tygodnia zbiega, wytropili na terenie województwa podkarpackiego policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie oraz w Rzeszowie. Jeszcze wczoraj wieczorem został przekonwojowany i osadzony w rzeszowskim zakładzie karnym.

Do zatrzymania poszukiwanego listem gończym 34-letniego Bartłomieja B. doszło wczoraj (16.10) wieczorem na terenie woj. podkaprackiego. To właśnie tam, na poddaszu pustostanu w miejscowości Żarnowa ukrywał się niebezpieczny przestępca. Na jego trop wpadli lubelscy „łowcy głów” – policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie przy współpracy kolegów z Rzeszowa. To właśnie oni, dzięki swoim operacyjnym metodom działania ustalili miejsce jego kryjówki i dokonali jego zatrzymania.

Przypomijmy, 34-letni Bartłomiej B. jest podejrzany o podwójne zabójstwo, do którego doszło w lipcu bieżącego roku na terenie powiatu biłgorajskiego. Mężczyzna został wówczas tymczasowo aresztowany i przebywał w Zakładzie Karnym w Zamościu. Do szpitala w Radecznicy trafił w związku z próbą samobójczą. 7 października, dozorowany przez służbę więzienną, uciekł ze szpitala.

Od tamtego czasu w działaniach prowadzonych za poszukiwanym 34-latkiem codziennie brało udział 300 policjantów. Uciekiniera szukaliśmy z lądu i powietrza na terenach powiatu zamojskiego i biłgorajskiego oraz województwa podkarpackiego. Do działań wykorzystywaliśmy policyjny śmigłowiec, drony oraz psy służbowe. Na drogach tworzone były posterunki blokadowe, policjanci kontrolowali pojazdy sprawdzając czy nie podróżuje w nich poszukiwany. Weryfikowaliśmy także każdą informacje na temat miejsca przebywania 34-latka przekazywane nam przez osoby postronne.

Uciekiniera szukali policjanci z komend w Zamościu i Biłgoraju, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, a także z innych garnizonów. Wsparcia udzielali również policjanci Zespołu Poszukiwań z Komendy Głównej Policji. W poszukiwaniach brali udział także funkcjonariusze służby więziennej, wspierali nas również pogranicznicy.

Działania operacyjne prowadzili funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz ich koledzy z KWP w Rzeszowie. To właśnie dzięki ich doświadczeniu i dużej determinacji poszukiwany zbieg został namierzony i skutecznie zatrzymany. Jak ustalili poszukiwacze, mężczyzna zmierzał w kierunku południowej granicy naszego kraju i planował ją przekroczyć. Lubelscy „łowcy głów” w porę udaremnili mu ucieczkę za granicę.

Jeszcze wczoraj wieczorem 34-latek został przekonwojowany do Zakładu Karnego w Rzeszowie. Za podwójne zabójstwo grozi mu dożywocie.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, tzw „ łowcy głów”, prowadzą poszukiwania osób ukrywających się za najcięższe przestępstwa, m.in. zabójstwa, ciężkie rozboje, kierowanie i członkostwo w zorganizowanych grupach przestępczych, przestępstwa seksualne wobec małoletnich czy też gwałty lub oszustwa. Zajmują się również namierzaniem osób poszukiwanych przez funkcjonariuszy z innych krajów. Oprócz zatrzymywania przestępców ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, aktywnie działają również w obszarze zatrzymywania osób poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania oraz Czerwonymi Notami Interpolu przez służby innych krajów. Dzięki wymianie informacji i współdziałaniu służb, przestępcy nie są w stanie uniknąć kary niezależnie, gdzie próbują się ukryć.

Dzięki zaangażowaniu, owianym tajemnicami zaawansowanym metodom poszukiwawczym a także ponadprzeciętnymi umiejętnościami, „Łowcy Głów” z KWP w Lublinie namierzają i zatrzymują najtrudniejszych poszukiwanych.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.



nadkom. Anna Kamola