Z pomocą powodzianom na Opolszczyźnie Data publikacji 02.10.2024 W obliczu klęski żywiołowej, która dotknęła mieszkańców południowo-zachodniej Polski policjanci i pracownicy lubelskiego garnizonu Policji zaangażowali się w pomoc powodzianom. Zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów, dzięki którym osoby poszkodowane będą mogły jak najszybciej przywrócić swoje domy do użytku. Zebrane dary zostały już załadowane do busa i wkrótce zostaną przekazane potrzebującym.

Policjanci lubelskiego garnizonu wpierani przez pracowników cywilnych zainicjowali akcję pomocową dla mieszkańców, którzy zostali dotknięci powodzią w południowo-zachodniej Polsce. Woda zabrała wielu osobom dorobek nawet całego zycia. W obliczu takiej tragedii, nikt nie mógł pozostać obojętny.

Zbiórka spotkała się z bardzo dużym odzewem. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało się zebrać niezbędne artykuły. To m.in. woda butelkowana, suchy prowiant, żywność dla dzieci, artykuły higieniczne, papier toaletowy, środki czystości, koce, śpiwory, narzędzia i artykuły remontowe, osuszacze, termowantylatory, czy karma dla zwierząt.

Wszystkie zebrane w komendach miejskich i powiatowych Policji dary trafiły już do magazynu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dziś zebrane artykuły zostały załadowane do busa, który wkrótce wyruszy w podróż na tereny dotknięte powodzią na Opolszczyźnie. Tam zostaną przekazane bezpośrednio do osób dotkniętych skutkami kataklizmu. Dzięki nim poszkodowani będą mogli jak najszybciej przywrócić swoje domy do użytku.

