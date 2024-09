Szef lubelskiego garnizonu Policji i funkcjonariusze uczestniczący w walce z powodzią na spotkaniu z Wojewodą Lubelskim Data publikacji 30.09.2024 Powrót Drukuj Młodszy inspektor Tomasz Gil Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie razem z policjantami uczestniczącymi w akcji pomocowej na terenach dotkniętych powodzią, uczestniczył dziś w spotkaniu zorganizowanym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Policjanci i strażacy podzielili się doświadczeniami z tego trudnego okresu. Za niesienie pomocy, funkcjonariuszom podziękował Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski.

Dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewody Krzysztofa Komorskiego z policjantami z lubelskiego garnizonu oraz strażakami, którzy uczestniczyli w akcji przeciwpowodziowej na terenie południowo-zachodniej Polski. Funkcjonariusze podzielili się doświadczeniami po powrocie z akcji pomocowej.

Na spotkaniu obecni byli strażacy z Lubelszczyzny biorący udział w akcji pomocowej. Działania strażaków niosących pomoc w rejonach dotkniętych powodzią podsumował st. bryg. Zenon Pisiewicz - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Z lubelskiego garnizonu Policji na tereny powodziowe, do województwa dolnośląskiego i opolskiego, wysłanych zostało 13 funkcjonariuszy. Charakter prowadzonych przez nich działań podsumował młodszy inspektor Tomasz Gil - Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

Jak relacjonował szef lubelskiego garnizonu, „…policjanci byli wykorzystywani do bardzo szerokiego spektrum działań. Od pomocowych, związanych z ewakuacją mieszkańców, do tego, żeby zabezpieczać majątek i ludzi, którzy pozostawili go na terenach powodziowych. Zadysponowani byli policjanci z różnym sprzętem i wyposażeniem, którzy posiadają umiejętności do pracy z wykorzystaniem sprzętu lotniczego, na wodzie czy na lądzie…”

Policjanci udzielali pomocy mieszkańcom terenów powodziowych mając do dyspozycji wyposażenie niezbędne do pełnienia służby w trudnych warunkach, takie jak samochody terenowe ze specjalistycznym oświetleniem, wodery oraz łodzie płaskodenne.

Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski podziękował funkcjonariuszom za ich wsparcie i solidarność udzieloną na terenach dotkniętych powodzią a także współdziałanie służb, które stało na najwyższym poziomie.

Wicewojewoda Andrzej Maj podsumowując dzisiejsze spotkanie i wymianę doświadczeń, zaznaczył, że to doświadczenie będziemy chcieli wykorzystać w przyszłości, żeby być lepiej przygotowanym do podobnych ewentualnych wydarzeń, które mogą się zdarzyć również na Lubelszczyźnie.



nadkomisarz Anna Kamola