Bialscy policjanci włączyli się w zbiórkę dla powodzian Data publikacji 22.09.2024 Powrót Drukuj Bialscy policjanci i pracownicy komendy oraz międzyrzeckiego komisariatu, a także emeryci policyjni aktywnie włączyli się w pomoc organizowaną dla powodzian. Natychmiast odpowiedzieli na apel o zbiórkę niezbędnych teraz produktów. W piątek bus pełen żywności, artykułów higienicznych i chemii został przekazany do punku zbiórki, skąd trafi do potrzebujących.

Zarówno policjanci jak też pracownicy bialskiej komendy i komisariatu w Międzyrzecu Podlaskim, a także emeryci policyjni nie pozostali obojętni w obliczu ogromnej tragedii jaka spotkała powodzian, którzy w jednej chwili stracili dobytek swojego życia. Natychmiast odpowiedzieli na apel dotyczący pomocy jaka potrzebna jest osobom poszkodowanym.

Rozpoczęła się zbiórka niezbędnych produktów. Dzięki temu w krótkim czasie udało się zebrać wodę, produkty spożywcze, środki czystości, chemię gospodarczą, jak też narzędzia niezbędne do usuwania skutków zalania terenu jak miotły, wiadra czy rękawice gumowe. Nie zapomnieliśmy też o zwierzętach z terenów objętych powodzią zbierając karmę.

Produkty, które szczelnie wypełniły wnętrze busa w piątek zostały przekazane do Zakładu Gospodarki Lokalowej, skąd trafią do potrzebujących. Tym samym dołączyliśmy do zbiórki organizowanej przez miasto Biała Podlaska.

Policjanci bialskiej komendy zawsze chętnie włączają się w różne akcje pomocy, tak było i tym razem. Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki.

nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla