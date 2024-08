Kodak i Rep - najlepsi czworonożni funkcjonariusze w lubelskim garnizonie Data publikacji 30.08.2024 Powrót Drukuj Mł. asp. Artur Lipski z KMP w Zamościu oraz st. asp. Damian Limek z KPP w Świdniku oraz ich czworonożni partnerzy wygrali wojewódzkie eliminacje do XXI Kynologicznych Mistrzostw Policji. W zawodach brali udział przewodnicy z garnizonu lubelskiego z psami służbowymi wyszkolonymi do poszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz zapachu narkotyków . Zwycięska para będzie reprezentować Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie w ogólnopolskim finale, który odbędzie się we wrześniu w Sułkowicach.

Film VID-20240830-WA0026.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik VID-20240830-WA0026.mp4 (format mp4 - rozmiar 13.23 MB)

Czworonożni funkcjonariusze to niezastąpieni i niezawodni towarzysze w policyjnej służbie. Policyjne psy wykorzystywane są na co dzień do patrolowania ulic, tropienia materiałów wybuchowych, odnajdywania narkotyków czy też poszukiwania zaginionych, ale także poszukiwania ludzi w czasie katastrof czy klęsk żywiołowych. Uczestniczą w konwojach policyjnych, potrafią obezwładnić najgroźniejszego przestępcę.

Aby jednak ciągle się szkolić i doskonalić umiejętności we wspólnej służbie co roku organizowane są Kynologiczne Mistrzostwa Polski Policji. To forma doskonalenia zawodowego, która pozytywnie wpływa na jeszcze skuteczniejsze wykorzystywanie policyjnych psów podczas codziennej pracy funkcjonariuszy.

Dziś na terenie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyły się wojewódzkie eliminacje do XXI Kynologicznych Mistrzostw Policji. Celem zawodów było wyłonienie reprezentacji najlepszych przewodników psów służbowych garnizonu lubelskiego. W eliminacjach udział wzięli udział przewodnicy z psami służbowymi wyszkolonymi do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz zapachów narkotyków.

Konkurs rozpoczął się od testu z zakresu wiedzy zawodowej funkcjonariuszy. Kolejna konkurencja sprawdzała posłuszeństwo psów, ich umiejętności na torze przeszkód oraz poszukiwanie i tropienie ukrytych śladów zapachowych.

Dziś po poludniu organizatorzy konkursu podsumowali wyniki.

Najlepszym przewodnikiem psa w kategorii wyszukiwania zapachów narkotyków okazał się mł. asp. Artur Lipski z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu i jego Kodak, z kolei najlepszym przewodnikiem psa w kategorii wyszukiwania materiałów wybuchowych został st. asp. Damian Limek i jego Rep.

Laureaci konkursu otrzymali puchary, które ufundował Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Nagrody rzeczowe zakupił Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Lubelskiego i Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zwycięzcom nagrody uroczyście wręczyła nadkom. Dorota Gil - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Lublinie.

Laureaci zawodów będą reprezentować Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie w finale XXI Kynologicznych Mistrzostwach Policji w Sułkowicach.

nadkomisarz Anna Kamola