Szkolenie policyjnych negocjatorów na Jeziorze Dratów

Data publikacji 23.08.2024 Powrót Drukuj

Na jeziorze Dratów w powiecie łęczyńskim praktyczne umiejętności działania w sytuacji kryzysowej ćwiczą dziś policyjni negocjatorzy z Lubelskiej Grupy Negocjatorów Policyjnych KWP w Lublinie. Według scenariusza, jeden z wędkarzy podczas wspólnego wędkowania z kolegami, próbuje targnąć się na własne życie. Liczy się każda minuta, by powstrzymać go od desperackiego kroku. Do działań wkraczają policjanci, strażacy oraz negocjatorzy.