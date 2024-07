5 lat lubelskiej grupy SPEED Data publikacji 19.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci lubelskiej grupy SPEED już od 5 lat ścigają piratów drogowych i ujawniają kierujących, którzy dopuszczają się agresywnych zachowań na drodze. Policjanci w tym czasie ujawnili ponad 240 tysięcy wykroczeń. Zatrzymali też prawie 3500 praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym i ujawnili ponad pół tysiąca drogowych przestępstw. Zespoły SPEED funkcjonują w komendach miejskich policji: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu. Najskuteczniejsze w działaniach grupy są policjantki.

Zespoły grupy SPEED na terenie województwa lubelskiego powstały 19 lipca 2019 roku, a więc równo 5 lat temu.

Prędkość jest jednym najczęstszych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi na naszych drogach. Brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i agresywne zachowania kierujących wobec innych uczestników ruchu przyczyniają się do tragicznych w skutkach wypadków.

Policjanci z grupy „Speed” mają „na oku” w szczególności te miejsca, w których najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego lub w miejscach organizacji nielegalnych wyścigów.

Do zadań kierowane są zarówno radiowozy nieoznakowane z videorejestratorami, ale także te oznakowane z laserowymi miernikami prędkości. Tak wyposażeni, mundurowi mogą zdecydowanie reagować na przypadki łamania prawa na drodze, zarówno przekraczanie prędkości, jak i inne niebezpieczne manewry.

Zespoły SPEED funkcjonują w komendach miejskich policji: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu.

W ciągu 5 lat działalności tej grupy, policjanci ujawnili łącznie ponad 240 tysięcy wykroczeń. Zatrzymali też prawie 3500 praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, ujawnili ponad pół tysiąca drogowych przestępstw.

Funkcjonariusze pracujący na co dzień w lubelskiej grupie SPEED niejednokrotnie udowadniali, że na agresywne zachowania na drodze reagują także po służbie.

Przykładem może być zachowanie mł. asp. Elwiry Pietrosiuk z bialskiej komendy lub sierż. sztab. Joanny Zięby z KMP w Lublinie.

