Ślubowanie nowych funkcjonariuszy, odznaczenia i awanse w KWP w Lublinie Data publikacji 18.07.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie - młodszego inspektora Tomasza Gila, nowi funkcjonariusze otrzymali legitymacje służbowe. Garnizon lubelski wzbogacił się o kolejnych 55 mundurowych. Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia funkcjonariuszom z KWP w Lublinie odznaczeń resortowych oraz rozkazów awansowych.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ślubowanie złożyli przyjęci do służby nowi funkcjonariusze. "Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – tymi słowami rozpoczęła się rotę ślubowania, którą złożyli podczas uroczystej zbiórki wstępujący dziś do służby policjanci. Młodych funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - młodszy inspektor Tomasz Gil. Z rąk komendanta nowi stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe.

W imieniu Wojewody Lubelskiego zasady etyki zawodowej wręczył policjantom Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - Pan Dariusz Działo.

Wśrod nowo przyjętych 55 stróżów prawa jest 9 kobiet oraz 46 mężczyzn. Zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Zamościu, Hrubieszowie, Kraśniku, Krasnymstawie, Lubartowie, Łęcznej, Łukowie, Opolu Lubelskim, Parczewie, Puławach, Rykach, Tomaszowie Lubelskiem i Oddziale Prewencji Policji w Lublinie.

Szef lubelskiego garnizonu młodszy inspektor Tomasz Gil pogratulował nowym funkcjonariuszom wyboru tej drogi zawodowej, zaznaczając, że zakładajac policyjny mundur dokonali słusznej decyzji. Wspomniał, że jest to służba pełna wyrzeczeń i poświęceń, jednak przynosząca wiele satysfakcji.

Dzisiejsza utoczystość była również okazją do wręczenia funkcjonariuszom z KWP w Lublinie odznaczeń resortowych oraz rozkazów awansowych. Brązową Odznakę "Zasłużony Policjant” otrzymało dziś 12 funkcjonariuszy, z kolei rozkazy awansowe na wyższe stopnie - 17 policjantów.

Komendant pogratulowal awansowanym funkcjonariuszom oraz tym, ktorzy otrzymali dziś odznaczenia. Na koniec uroczystości wszyscy stanęli do pamiątkowejgo zdjęcia.

To już piąty nabór do służby w lubelskim garnizonie Policji w tym roku. Kolejne przyjęcia w nasze szeregi odbędą się we wrześniu, październiku oraz grudniu.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji Lubelskiej!