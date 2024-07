Kolejny poszukiwany pedofil zatrzymany przez lubelskich „łowców głów” Data publikacji 20.07.2024 Powrót Drukuj Poszukiwacze z KWP w Lublinie zatrzymali 37-latka z powiatu biłgorajskiego. Mężczyzna poszukiwany był za przestępstwo o charakterze pedofilskim. Planował już wyjazd poza granice kraju, ale uprzedzili go lubelscy „łowcy głów”. Do odbycia ma karę 2 lat pozbawienia wolności. 37-latek trafił już do zakładu karnego.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego 37-latka. Pod koniec ubiegłego tygodnia zatrzymali go na terenie powiatu biłgorajskiego, kiedy ten podróżował samochodem. Był bardzo zaskoczony w chwili zatrzymania. Jak się okazało mężczyzna planował wyjazd poza granice kraju, ale uprzedzili go lubelscy „łowcy głów”. Poszukiwany był od 28 czerwca b.r.

37-latek poszukiwany był za dopuszczenie się innej czynności seksualnej wobec dziewczynki poniżej 15 roku życia, jak również za prezentowanie jej wykonania czynności seksualnej. Został skazany przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju za to przestępstwo i do odsiadki ma 2 lata pozbawienia wolności. 37-latek już trafił do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek