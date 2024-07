Pamiętaj o bezpieczeństwie nad wodą! Data publikacji 03.07.2024 Powrót Drukuj Woda jest żywiołem. Nie przeceniaj swoich umiejętności i możliwości. Nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu, nie skacz na główkę bez sprawdzenia głębokości, a także pływaj w miejscach do tego przeznaczonych, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. To wszystko sprawi, że bezpiecznie spędzisz czas nad wodą oraz cały i zdrowy wrócisz do swojego domu.

Słoneczna pogoda i wysokie temperatury sprawiają, że chętnie wypoczywamy nad wodą. Niestety przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli, nieostrożność i brawura mogą doprowadzić do nieszczęścia.



W województwie lubelskim od początku wakacji doszło do 3 utonięć. Zdarzenia te miały miejsce w powiecie zamojskim, kraśnickim oraz bialskim. Ofiary to dwóch mężczyzn w wieku 27 i 53 lat oraz 13 letnie dziecko.



Taka nagła śmierć, to wielka tragedia dla rodziny i przyjaciół tych ofiar. W związku z tym, podczas letniego odpoczynku nad wodą zastosuj się do tych kilku zasad, a napewno spędzisz ten wolny czas bezpiecznie.

1. Pamiętaj o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik,

2. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu,

3. Nie skacz rozgrzanym do wody. Przed wejściem ochlap klatkę piersiową, szyję, kark i nogi – w ten sposób unikniesz wstrząsu termicznego,

4. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów, są zawirowania wody lub zimne prądy,

5. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”. Dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni,

6. Nie wypływaj dmuchanym materacem, nadmuchanym kołem na głęboką wodę,

7.Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz,

8. Pilnuj swoich dzieci, nie pozostawiaj ich bez opieki.

Wyruszając na odpoczynek nad wodę wszyscy chcemy jednego - bezpiecznie wrócic do domu.

młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska