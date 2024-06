Skazany za włamania ukrywał się w Holandii. Wytropili go lubelscy "Łowcy Głów"!

Lubelscy „Łowcy Głów” doprowadzili do zatrzymania 54-latka poszukiwanego listem gończym oraz ENA do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna działając w zorganizowanej grupie przestępczej włamywał się do sklepów i hurtowni na terenie powiatu tomaszowskiego i zamojskiego. Po wyroku urywał się na terenie Holandii. Na jego trop wpadli „Łowcy Głów” z komendy wojewódzkiej Policji w Lublinie i za pomocą ENFAST (sieć współpracy policyjnej zajmująca się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców), doprowadzili do jego zatrzymania i ekstradycji do Polski.