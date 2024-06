72 nowych policjantów złożyło ślubowanie Data publikacji 07.06.2024 Powrót Drukuj 72 nowych funkcjonariuszy przyjęliśmy do służby w lubelskim garnizonie. Policjanci uroczyście złożyli dziś ślubowanie i odebrali legitymacje służbowe. Młodych stróżów prawa powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil.

Tym razem w szeregi Policji Lubelskiej wstąpiło 72 nowych funkcjonariuszy. Dziś młodzi adepci podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej w Sali Konferencyjnej KWP w Lublinie złożyli ślubowanie.

Wśród przyjętych w nasze szeregi mundurowych jest 54 policjantów i 18 policjantek.

Młodych funkcjonariuszy powitał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil. Z rąk komendanta stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe.

Nowo przyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.



Nowi adepci niebawem wyjadą na szkolenie podstawowe, a po jego ukończeniu będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny pełniąc służbę w macierzystych jednostkach. Najwięcej funkcjonariuszy zasili Komendę Miejską Policji w Lublinie (18 osób) oraz Oddział Prewencji Policji w Lublinie (8 osób). Policjanci trafią również do KMP w Zamościu (7 osób), KMP w Chełmie (5 osób), (5 osób), KPP w Hrubieszowie (3 osoby), KPP w Łukowie (3 osoby), KPP w Opolu Lubelskim (3 osoby), KPP w Biłgoraju (3 osoby), KMP w Białej Podlaskiej (2 osoby), KPP w Puławach (2 osoby), KPP w Świdniku (2 osoby), KPP w Rykach (2 osoby), KPP w Tomaszowie Lubelskim (2 osoby), KPP w Janowie Lubelskim (1 osoba), KPP w Krasnymstawie (1 osoba), KPP w Lubartowie (1 osoba), KPP w Parczewie (1 osoba), KPP we Włodawie (1 osoba) oraz wydziały KWP w Lublinie – 2 osoby.

Nowo przyjętym policjantom pogratulował Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil. Przypomniał, że to odpowiedzialny zawód, który mimo spełnienia, przynosi wiele trudów. Zwrócił się do funkcjonariuszy" ,,...Postępujcie godnie pamiętając zawsze o prawach drugiego człowieka. Niech policyjny mundur symbolizuje społeczny szacunek i zaufanie, a w służbie towarzyszy Wam myśl, że jesteście dla społeczeństwa i społeczeństwu służycie".

Słowa komendant skierował również do rodzin funkcjonariuszy: ,,...Wasza obecność tutaj jest bardzo ważna. Od dziś będziecie Państwo dzielić z Nimi wszelkie niedogodności. Życzę Wam zatem cierpliwości, wytrwałości i zrozumienia. Wierzę, że znajdą u Was wsparcie w najtrudniejszych chwilach...".

Służbę w Policji można pełnić w różnych pionach i na wielu różnych stanowiskach. Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej, kontrterrorystycznej, zwalczania cyberprzestępczości oraz wspomagającej działalność Policji.

Jeżeli zastanawiasz się jaką drogę rozwoju zawodowego wybrać, wstąp w szeregi naszej formacji!

Obecnie istnieje możliwość składania dokumentów o przyjęcie do służby w Policji, w każdej komendzie miejskiej i powiatowej naszego województwa. Dokumenty można składać u pracownika kadr od poniedziałku do piątku: w poniedziałek od godziny 8.00 do 19.00 w pozostałe dni robocze od godz. 8.00 do 14.00

W Lublinie takie dokumenty można złożyć w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Narutowicza 73.

Informację o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić oraz wymaganych dokumentach, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, pod numerem 47 811-46-55.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości



komisarz Anna Kamola