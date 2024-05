Wybieramy najlepszego "Policjanta Ruchu Drogowego 2024" Data publikacji 15.05.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z lubelskiej drogówki rozpoczęli dziś rywalizację o tytuł „Policjanta Ruchu Drogowego 2024”. To eliminacje wojewódzkie XXXIV ogólnopolskiego konkursu. 17 funkcjonariuszy z komend miejskich i powiatowych zmierzy się w sześciu konkurencjach sprawdzających ich wiedzę i praktyczne umiejętności. Dzisiaj pierwszy dzień zmagań, a w nim test wiedzy, strzelanie oraz ręczna regulacja ruchem na jednym z lubelskich skrzyżowań.

Dziś rozpoczęły się Wojewódzkie Eliminacje do XXXIV Ogólnopolskiego Finału Konkursu "Policjant Ruchu Drogowego 2024". Celem konkursu jest doskonalenie posiadanych umiejętności przez funkcjonariuszy pełniących służbę na drogach. To tównież sprawniejsza obsługa zdarzeń drogowych, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W tej dwudniowej rywalizacji bierze udział 17 policjantów z wydziałów ruchu drogowego reprezentujących komendy miejskie i powiatowe lubelskiego garnizonu Policji.





Dziś, pierwszego dnia konkursu, zaplanowano trzy konkurencje: test wiedzy obejmujący przepisy prawa o ruchu drogowym oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Kolejna konkurencja to strzelanie z broni służbowej na strzelnicy KWP w Lublinie.

Ostatnia konkurencja rozgrywana jest na jednym z lubelskich skrzyżowań ( ul Krańcowej z ulicą Droga Męczenników Majdanka). Tu policjanci muszą wykazać się umiejętnościami w ręcznej regulacji ruchem.

Wszystkie te konkurencje odbywają się pod bacznym okiem komisji konkursowej z KWP w Lublinie.

Z kolei jutro lubelscy policjanci będą uczestniczyć w kolejnych trzech konkurencjach. Będzie to jazda sprawnościowa motocyklem oraz samochodem po wyznaczonym torze oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Jutro poznamy zwycięzcę. Laureat wojewódzkich eliminacji weźmie udział w finale ogólnopolskim konkursu Policjant Ruchu Drogowego roku 2024, który odbędzie się w czerwcu.

kom. Anna Kamola