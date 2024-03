Śmiertelny wypadek motocyklisty Data publikacji 30.03.2024 Powrót Drukuj Wczoraj po południu w wypadku drogowym zginął nasz niebieski kolega. Kierując motocyklem marki Suzuki zderzył się z 19 letnim kierującym BMW, który prawdopodobnie zajechał mu drogę. W wyniku poniesionych obrażeń 44 letni oficer dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku zmarł w szpitalu. Decyzją prokuratora, 19 letni kierujący BMW został zatrzymany. Ustalamy szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

Do zdarzenia z udziałem samochodu marki BMW oraz motocykla marki Suzuki doszło wczoraj około godziny 17 na ulicy Kraśnickiej w Stróży, koło Kraśnika. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19 letni kierujący pojazdem osobowym prawdopodobnie zajechał drogę motocykliście doprowadzając do zderzenia się pojazdów. Pomimo przeprowadzonej reanimacji, 44 letni motocyklista zmarł w szpitalu. Kierujący BMW, mieszkaniec gminy Kraśnik, był trzeźwy. Została od mężczyzny pobrana krew do dalszych badań. Decyzją prokuratora został zatrzymany.

Na miejscu policjanci pracowali przy udziale biegłego z zakresu wypadków drogowych oraz pod nadzorem prokuratora. Droga była zablokowana. Ustalany jest szczegółowy przebieg tego zdarzenia. Dalsze czynności prowadzić będzie Prokuratura Rejonowa w Kraśniku.

Kierującym motocyklem był oficer dyżurny w stopniu komisarza Polskiej Policji z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Poruszał się motocyklem w czasie wolnym od służby. Miał 44 lata życia i 23 lata służby.



Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil, w imieniu kierownictwa oraz policjantów i pracowników lubelskiego garnizonu Policji składa rodzinie oraz bliskim kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska