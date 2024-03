Nowi funkcjonariusze w szeregach Policji Lubelskiej Data publikacji 18.03.2024 Powrót Drukuj Kolejnych nowych funkcjonariuszy przyjęliśmy do służby w lubelskim garnizonie. Policjanci uroczyście złożyli dziś ślubowanie i odebrali legitymacje służbowe. Młodych stróżów prawa powitał w naszych szeregach Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Olgierd Oleksiak.

To już drugi nabór do służby w Policji w tym roku. W szeregi Policji Lubelskiej wstąpiło tym razem 33 nowych funkcjonariuszy. Dziś młodzi adepci podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej w Sali Konferencyjnej KWP w Lublinie złożyli ślubowanie. Wśór przyjętych w nasze szeregi jest 26 policjantów i 7 policjantek.

Młodych funkcjonariuszy powitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Olgierd Oleksiak. Z rąk komendanta stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe.

Nowoprzyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Nowi adepci niebawem wyjadą na szkolenie podstawowe, a po jego ukończeniu będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny pełniąc służbę w macierzystych jednostkach. Najwięcej funkcjonariuszy zasili Komendę Miejską Policji w Lublinie (9 osób) oraz Oddział Prewencji Policji w Lublinie (5 osób). Policjanci trafią również do KMP w Zamościu (3 osoby), KPP w Świdniku (3 osoby), KMP w Białej Podlaskiej (2 osoby), KPP w Biłgoraju ( 2 osoby), KPP w Janowie Lubelskim (2 osoby), KPP w Puławach (2 osoby), KPP w Tomaszowie Lubelskim (2 osoby), KPP w Łęczne (1 osoba), KPP w Radzyniu Podlaskim (1osoba) oraz KPP we Włodawie (1 osoba)

Do nowoprzyjętych policjantów zwrócił się Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Olgierd Oleksiak, gratulując wyboru tej drogi zawodowej. Przypomniał, że to trudny i odpowiedzialny zawód, który przynosi zarówno niedogodności i ale i spełnienie. Komendant skierował też słowa do rodzin funkcjonariuszy, mówiąc, że od dziś będą dzielić z nimi zarówno troski jak i radości ich policyjnej służby.

Służba w Policji to nie tylko powołanie, ale także szlachetna misja wymagająca oddania drugiemu człowiekowi. To trudna, odpowiedzialna i ciekawa praca. Wymaga niejednokrotnie poświęcenia, ale daje też wiele satysfakcji. Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia, a także możliwości rozwoju zawodowego. To także perspektywa stabilnego zatrudnienia, dająca możliwość rozwoju i awansu, a także pozwalająca łączyć własne pasje ze służbą.

Służbę w Policji można pełnić w różnych pionach i na wielu różnych stanowiskach. Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej, kontrterrorystycznej, zwalczania cyberprzestępczości oraz wspomagającej działalność Policji.

Jeżeli zastanawiasz się jaką drogę rozwoju zawodowego wybrać, wstąp w szeregi naszej formacji!

Informację o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić oraz wymaganych dokumentach, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55.

komisarz Anna Kamola