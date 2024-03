Zlikwidowane nielegalne gry hazardowe! Data publikacji 21.03.2024 Powrót Drukuj 30 automatów do gier hazardowych zostało jednocześnie zabezpieczonych na terenie kilku miejscowości w woj. lubelskim, po wspólnej akcji kryminalnych z KWP w Lublinie oraz funkcjonariuszy Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białej Podlaskiej. 7 osób zostało zatrzymanych w tym główny organizator, który odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W trakcie prowadzonych kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli także pieniądze w walucie polskiej i obcej o równowartości 145 tys. zł

Wspólne działania funkcjonariuszy miały miejsce w pięciu miejscowościach na terenie województwa lubelskiego. Kryminalni z KWP w Lublinie oraz funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białej Podlaskiej weszli do punktów, w których znajdowały się nielegalne automaty do gier w miejscowościach: Dęblin, Puławy, Ryki, Stężyca i Prażmów. W trakcie prowadzonych kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli także pieniądze w walucie polskiej i obcej o równowartości 145 tys. zł

Łącznie zabezpieczyli 30 automatów i zatrzymali 7 osób w tym głównego organizatora 36-letniego mieszkańca Dęblina. Trzy z zatrzymanych kobiet usłyszały zarzuty prowadzenia gier hazardowych za co grozi do 3 lat więzienia.

Pozostali zatrzymani 30-latek oraz dwie kobiety: 48 i 54-latka – usłyszeli zarzut dotyczący udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i czepianiu korzyści z prowadzenia gier hazardowych. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

36-latek odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą za co grozi mu do 15 lat więzienia. Zarówno on jak i 48-latka podejrzana o udział w grupie przestępczej zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rykach.

nadkomisarz Andrzej Fijołek



Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Lublinie