Policjanci z lubelskiego garnizonu odznaczeni medalem im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja Data publikacji 15.02.2024 Powrót Drukuj W MSWiA odbyła się dziś uroczystość wręczenia medali im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Te wyjątkowe odznaczenia otrzymali z rąk ministra Marcina Kierwińskiego policjanci, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia ratowali innych. Medale otrzymało również pięcioro funkcjonariuszy z lubelskiego garnizonu Policji. Odznaczeń pogratulował funkcjonariuszom Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń. W uroczystości wziął udział także Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki.

Medal im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja ustanowiono dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłego funkcjonariusza. Andrzej Struj, funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, zginął 10 lutego 2010 r. od ciosów nożem po tym, jak podczas urlopu interweniował wobec chuliganów, którzy zniszczyli tramwaj. Policjant pośmiertnie został awansowany na stopień podkomisarza Policji. Odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Od 2021 r. medal im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja przyznawany jest policjantom, którzy w czasie służby lub poza nią narazili swoje zdrowie lub życie dla ratowania drugiego czlowieka.

Dziś kolejni funkcjonariusze Policji zostali uhonorowani tym medalem podczas uroczystości, jaka odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Te wyjątkowe odznaczenia otrzymali z rąk ministra MSWiA Pana Marcina Kierwińskiego również funkcjonariusze z lubelskiego garnizonu Policji. Odznaczeń pogratulował funkcjonariuszom p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Marek Boroń. W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczył także Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki.

Starszy posterunkowy Kamil Ostapowicz z KPP w Łukowie - wspólnie z innym policjantem z patrolu podczas interwencji dotyczącej zgłoszonej próby samobójczej odnalazł nieprzytomnego 37-latka, który w zamkniętym samochodzie odkręcił butlę gazową próbując odebrać sobie życie. Policjant wspólnie z kolegą natychmiast wydostał nieprzytomnego 37-latka z pojazdu i udzielił mu pierwszej pomocy. W międzyczasie funkcjonariusze zakręcili zawór w butli gazowej. Uratowany mężczyzna został odwieziony do szpitala.

Mł. asp. Mariusz Semeniuk oraz sierż. Arleta Sobieszek z KPP w Radzyniu Podlaskim - jako pierwsi dojechali na miejsce pożaru domu w miejscowości Suchowola. Zastali tam kłęby dymu i ogień wydobywający się przez stłuczone od temperatury okna. Na miejscu ustalili, że w domu przebywa dwóch mężczyzn. Natychmiast weszli do budynku i wyprowadzili na zewnątrz 54-latka, a nieprzytomnego 45-latka wynieśli.

Mł. asp. Artur Panasiuk oraz sierż. szt. Jakub Stelmach z KMP w Lublinie - uratowali nastolatkę, która próbowała targnąć się na własne życie. Dziewczyna zamierzała skoczyć z wiaduktu w Lublinie. Funkcjonariusze błyskawicznie po przyjeździe złapali nastolatkę za ręce i bezpiecznie wyciągnęli zza barierki. Dziewczyna była bardzo zdenerwowana. Funkcjonariusze zadbali o jej bezpieczeństwo. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Nieletnia trafiła pod opiekę medyków.

W swoim wystąpieniu minister Marcin Kierwiński skierował słowa do odznaczonych policjantów: „…czyn podkomisarza Andrzeja Struja pokazał, czym jest służba i czym jest bycie funkcjonariuszem Policji. Pokazał, że bezpieczeństwo obywateli i służba Polsce, jej obywatelkom i obywatelom, w życiu policjanta jest rzeczą najważniejszą. Bo swoją służbę pełnicie z narażeniem życia, pełnym oddaniem i pełnym zaangażowaniem. Jesteście bohaterami naszych czasów….” - powiedział minister.

,,...Nie mam wątpliwości, że stoją przed nami niezwykli ludzie, prawdziwi bohaterowie, którzy ratowali życie wielu osobom.." - tymi słowami zwrócił się do uczestników uroczystości Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń. ,,...Policjantki i policjanci, chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za Wasze zaangażowanie i profesjonalizm. Gratuluję odznaczeń i życzę by Wasza codzienna służba była bezpieczna, przyniosła wiele satysfakcji a także niezliczonych powodów do dumy..." - dodał komendant.

komisarz Anna Kamola