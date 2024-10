Eliminacje Wojewódzkie dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych Data publikacji 05.10.2023 Powrót Drukuj Dziś odbyły się Eliminacje Wojewódzkie do III Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Policjanci reprezentujący miejskie i powiatowe jednostki naszego garnizonu przystąpili do rozwiązania testu wiedzy oraz kazusów z materialnego prawa wykroczeń. Zwycięzcą okazała się sierż. szt. Małgorzata Uszko z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Policjantka będzie reprezentowała nasz garnizon w finale ogólnopolskiego konkursu, który odbędzie się w Legionowie.

Kluczowym zadaniem policjantów służb prewencyjnej jest zapobieganie wykroczeniom, ich zwalczanie oraz ściganie sprawców. Funkcjonariusze mają w tym zakresie do dyspozycji szereg środków prawnych, a jednym z nich jest prawo do złożenia wniosku o ukaranie, który stanowi podstawę wszczęcia postępowania przed sądem. Policja jest uprawniona wówczas do sprawowania funkcji oskarżenia poprzez udział jej przedstawiciela w charakterze oskarżyciela publicznego.

Celem III Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych jest doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem kwalifikacji policjantów służby prewencyjnej, sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy i wyłonienie najlepszego policjanta - oskarżyciela publicznego.

Dziś na terenie obiektów szkoleniowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyły się wojewódzkie eliminacje, w których udział wzięli laureaci zawodów wyłonieni na szczeblu komend miejskich i powiatowych.

Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie funkcjonariusze musieli wykazać się wiedzą przystępując do testu zawierającego 50 pytań. Zagadnienia dotyczyły znajomości przepisów zawartych w kodeksie wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, karnym, kodeksie postępowania karnego, czy ustawie prawo o ruchu drogowym. W kolejnym etapie zadaniem policjantów było rozwiązanie 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

Zawody zostały przeprowadzone przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Sekcji Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja.

Po południu komisja konkursowa podsumowała wyniki i ogłosiła laureatów.

Pierwsze miejsce zajęła sierż. szt. Małgorzata Uszko z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

Drugie miejsce zajął asp. Krzysztof Sykut z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Trzecie miejsce zajęła mł. asp. Katarzyna Dolecka z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Puchary wręczyła zwycięzcom konkursu nadkom. Dorota Gil - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Lublinie. Zwycięzcy otrzymali również nagrody ufundowane przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Sierż. szt. Małgorzata Uszko będzie reprezentowała nasz garnizon w finale ogólnopolskiego konkursu, który odbędzie się w Legionowie. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki.

podkom. Kamil Karbowniczek