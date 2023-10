„Samolot 2023” - ćwiczenia z udziałem służb ratowniczych

Data publikacji 03.10.2023 Powrót Drukuj

Na terenie Portu Lotniczego Lublin awaryjnie ląduje statek powietrzny. Dochodzi do pożaru silnika i rozszczelnienia zbiornika z niebezpiecznym kwasem. Załoga jest w niebezpieczeństwie. Rozpoczyna się akcja ratownicza z udziałem służb. To na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń „Samolot 2023”, których celem było sprawdzenie poziomu przygotowania do prowadzenia działań służb w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia.