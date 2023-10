mł. asp. Łukasz Kucharski wyróżniony dwoma honorowymi odznaczeniami Data publikacji 01.10.2023 Powrót Drukuj Policjant KWP w Lublinie mł. asp. Łukasz Kucharski został wyróżniony we wrześniu dwoma honorowymi odznaczeniami dla ratowników medycznych. Najpierw otrzymał Krzyż Zasługi Bonum Pro Aliis (dobry dla innych) w kategorii dydaktyka i profilaktyka zdrowia. Został wyróżniony również przez Ministra Zdrowia odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

W Komendzie Głównej Policji w Sali im. Stanisławy Filipiny Paleolog odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy swoim postępowaniem i wzorową pracą przyczyniają się do podniesienia sprawności działań Policji w zakresie ratownictwa medycznego, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Wśród wyróżnionych policjantów znalazł się nasz kolega na co dzień pełniący służbę w Sekcji Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie mł. asp. Łukasz Kucharski.

Dla medycyny ratunkowej wyróżnieni funkcjonariusze poświęcają sporo swojego życia. Często poza wykonywaniem ustawowych obowiązków służbowych zajmują się koordynacją zadań z zakresu ratownictwa medycznego w swoich garnizonach. Prowadzą szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Propagują i uczą również pierwszej pomocy dzieci, młodzież i dorosłych podczas licznych pikników, festynów i wydarzeń sportowych. Często oprócz codziennej służby wyróżnieni policjanci wspierają System Państwowe Ratownictwo Medyczne, podnoszą swoje nasze kwalifikacje przez pracę na SOR-ach czy w zespołach wyjazdowych PRM. Wszystko po to, aby utrzymać wysoki poziom umiejętności, ponieważ medycyna ratunkowa cały czas się rozwija i wymaga ciągłego dokształcania.

Aktu dekoracji, w imieniu Ministra Zdrowia, który 24 lipca br. nadał funkcjonariuszom i pracownikom Policji odznakę honorową, dokonał I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Organizatorem uroczystości był Wydział Ochrony Pracy KGP, który m.in. koordynuje, nadzoruje i realizuje zadania z zakresu ratownictwa medycznego w Policji.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” jest szczególnym wyróżnieniem nadawanym przez Ministra Zdrowia. Odznaczanie to nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich osiągnięć w zakresie: - wprowadzenie postępu w metodach terapeutycznych i rehabilitacyjnych; - ochrony zdrowia ludności; - poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych; - profilaktyki warunków zdrowotnych i higienicznych; profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej; - kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia; - wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia; - rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością; - rozwoju farmacji szpitalnej; - wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowia.

Ponadto mł. asp. Łukasz Kucharski podczas głównych uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego, które odbyły się w Tychach otrzymał nowe odznaczenie - Krzyż Bonum Pro Aliis (dobry dla innych). Odznaczenie zostało ustanowione przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych i wręczane jest w 5 kategoriach. Mł. asp. Łukasz Kucharski otrzymał wyróżnienie w kategorii dydaktyka i profilaktyka zdrowia. Został wyróżniony za szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną, zwłaszcza w kształcenie przeddyplomowe i zajęcia ze studentami oraz szkolenia i warsztaty. Nasz kolega jest również twórcą autorskich programów dydaktycznych.

Serdecznie gratulujemy naszemu koledze!

aspirant Kamil Karbowniczek

Źródło: Komenda Główna Policji