Wspólna realizacja kryminalnych i NOSG. Zabezpieczyli ponad 7 kg narkotyków Data publikacji 15.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Za posiadanie znacznych ilości narkotyków odpowiedzą dwaj 29-latkowie i 33-latka. Na posesji, gdzie razem przebywali, funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 7 kg mefedronu, marihuany i amfetaminy. Dodatkowo w samochodzie znaleźli 7000 paczek bezakcyzowych papierosów. Wczoraj dwaj 29-latkowie zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

W środę chełmscy policjanci wspólnie z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przeszukali teren jednej z posesji w gminie Chełm. W wyniku działań znaleźli i zabezpieczyli blisko 7 kilogramów mefedronu, 400 gramów marihuany oraz 50 tabletek z amfetaminą.

Dodatkowo, w zaparkowanym samochodzie osobowym przechowywane były papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli ponad 7 tysięcy bezakcyzowych paczek i krajankę tytoniową.

W związku z tą sprawą mundurowi zatrzymali dwóch 29-latków i 33-letnią kobietę. Obaj mężczyźni byli już notowani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu oraz za przestępstwa narkotykowe.

Wszyscy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Wczoraj trafili do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące wobec dwóch 29-latków. Z kolei 33-latka została objęta dozorem policyjnym, ma zakaz opuszczania kraju oraz musi wpłacić poręczenie majątkowe w kwocie 20 000 zł.

komisarz Ewa Czyż