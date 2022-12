Zatrzymaliśmy mieszkaniowych włamywaczy Data publikacji 12.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Gruzji w wieku 27 i 33 lat. Mężczyźni wpadli podczas specjalnych działań wymierzonych przeciwko mieszkaniowym włamywaczom. Na chwilę obecną policjanci udowodnili im trzy przestępstwa, a łączne straty oszacowano na blisko 20 tysięcy złotych. Sprawa jest rozwojowa i policjanci typują ich do innych kradzieży z włamaniem. Obaj na wniosek śledczych trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

Pod koniec ubiegłego tygodnia lubelscy policjanci przeprowadzili specjalne działania skierowane przeciwko mieszkaniowym włamywaczom, którzy dokonywali przestępstw na terenie miasta. W trakcie obserwacji, w dzielnicy Czuby dzielnicowi z 7. komisariatu z zauważyli podejrzanych mężczyzn. Ich zachowanie wskazywało, że mogą planować kolejne przestępstwo. Od razu zostali zatrzymani. Okazało się, że to obywatele Gruzji.

27-latek oraz 33-latek trafili do policyjnej celi. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie przeanalizowali ostatnie zdarzenia i szybko ustalili, że mają na swoim koncie co najmniej trzy włamania do mieszkań na terenie Lublina. Obydwaj usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw z początku grudnia. Ich łupem padły pieniądze oraz biżuteria. Łączne straty oszacowano na blisko 20 tysięcy złotych. Zatrzymani na wniosek policjantów i prokuratora zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Policjanci w dalszym ciągu prowadzą czynności w tej sprawie i typują podejrzanych do innych tego typu przestępstw. Sprawa na charakter rozwojowy.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.

nadkomisarz Kamil Gołębiowski