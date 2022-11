Kolejne sportowe sukcesy mł. asp. Mateusza Koczmary Data publikacji 13.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mł. asp. Mateusz Koczmara zajął II miejsce w Pucharze Europy Karate Kyokushin. Zawody odbyły się w Myślenicach. Natomiast w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu na podium stawał w dwóch formułach. Policjant na co dzień pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Mistrzostwa Europy Open Karate Kyokushin i Puchar Europy w Karate Kyokushin odbyły się w miniony weekend, 05-06.11.2022 roku w Myślenicach. Mł. asp. Mateusz Koczmara zajął w zawodach Pucharu Europy II miejsce w kategorii Kumite seniorów masters +85 kg.

Ponadto w Żyrardowie na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu, w których brały udział służby mundurowe z Bośni i Hercegowiny, Izraela, Słowacji i Polski - został powołany do składu reprezentacji Polskiej Policji.

W kategorii weteranów +94 kg stawał na podium dwukrotnie - w formule pointfighting na I miejscu, z kolei w formule kicklight na III stopniu podium.

Zawodnik posiada uprawnienia trenera drugiej klasy Karate Kyokushin. Jest to jego kolejne podium na zawodach w Karate Kyokushin. W przeszłości zajmował czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów Open i Kata. Jak mówi nasz zawodnik - każdy start daje mu nowe doświadczenie, możliwość porównania swoich umiejętności oraz motywuje do podjęcia jeszcze cięższej pracy, by stać się jeszcze lepszym.

St. sierż. Mateusz Koczmara to policjant KomendyWojewódzkiej Policji w Lublinie, który od 30 lat trenuje Karate Kyokushin. Nasz lubelski policjant – posiadacz stopnia mistrzowskiego 3 DAN ćwiczy w Lubelskim Klubie Karate Kyokushin pod okiem shihan Jacka Czernieca. Przygodę z tym sportem rozpoczął w 1992 roku. W swojej karierze sportowca brał wielokrotnie udział w zawodach zajmując czołowe miejsca, m.in. w Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski Regionu Wschodniego, Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Europy i Pucharze Europy. Natomiast do zawodów Kicboxingu przygotowywał się pod okiem Pawła Latało.

Serdecznie gratulujemy naszemu koledze i życzymy kolejnych osiągnięć na arenie sportowej!

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek