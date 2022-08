Trwają policyjne kontrole autokarów

Chociaż do końca wakacji pozostało tylko dwa tygodnie, wciąż organizowane są wyjazdy na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Aby najmłodsi podróżowali sprawnym technicznie autokarem, przeprowadzamy kontrole tego typu pojazdów. Jedną z nich przeprowadzili dziś rano policjanci z lubelskiej drogówki. Sprawdzili stan trzeźwości kierującej, który był bez zastrzeżeń. Mundurowi nie mieli też uwag co do stanu technicznego pojazdu, który później wyruszył w drogę do Jastrzębiej Góry.