Czuwamy nad bezpieczeństwem podczas Tour de Pologne Data publikacji 31.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 79. edycja Tour de Pologne największego wydarzenia kolarskiego w Polsce biegnie m.in. przez województwo lubelskie. Mundurowi na całej trasie przejazdu kolarzy dbają o bezpieczeństwo zarówno sportowców, jak i zgromadzonej publiczności. W związku utrudnieniami w ruchu drogowym podczas tego sportowego wydarzenia, porządku pilnują funkcjonariusze drogówki.

Wczoraj odbył się pierwszy etap wyścigu dookoła Polski w ramach 79. edycji Tour de Pologne. Kolarze przebyli ponad 218 kilometrów pokonując trasę z Kielc do Lublina. Dzisiejszy drugi etap wyścigu o długości 205 kilometrów to trasa z Chełma do Zamościa.

Zabezpieczenie wyścigu i zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym spoczywa na policjantach z lubelskiego garnizonu. Mundurowi na całej trasie przejazdu kolarzy w naszym województwie dbają o bezpieczeństwo zarówno sportowców, jak i zgromadzonej publiczności.

Zadaniem funkcjonariuszy jest między innymi zabezpieczenie dynamiczne na poszczególnych etapach wyścigu, udzielanie pomocy zespołom pilotującym na trasie a także bieżąca wymiana informacji z organizatorami.

W związku z wyznaczonymi trasami przejazdu i zamknięciem wielu ulic, występują utrudnienia w ruchu, dlatego porządku pilnują funkcjonariusze drogówki. Policjanci, tam gdzie zachodzi taka potrzeba, kierują ruchem i wskazują objazdy. Zwaracją uwagę i upominają kierujących lekceważących wprowadzone ograniczenia w ruchu drogowym.

Apelujemy o przestrzeganie zmienionej organizacji ruchu oraz zwracanie uwagi na znaki i sygnały przekazywane przez mundurowych.



komisarz Anna Kamola