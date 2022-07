Jazda rowerem po przejściu zakończona zderzeniem Data publikacji 26.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Łukowie 48-letnia rowerzystka została potrącona przez samochód po tym jak wjechała na przejście dla pieszych. Na szczęście jej obrażenia nie okazały się groźne. Po zdarzeniu mówiła policjantom, że zawsze w tym miejscu jeździła rowerem po chodniku i przejeżdżała po przejściu. 48-latka została ukarana mandatem karnym.

Film Rowerzystka_na_przejsciu.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Rowerzystka_na_przejsciu.mp4 (format mp4 - rozmiar 12.35 MB)

Wczoraj po godzinie 15.30 dyżurny łukowskiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na ulicy Wojska Polskiego. Ze zgłoszenia wynikało, że w rejonie ronda kierująca rowerem zderzyła się z samochodem, że uderzyła twarzą w krawężnik. Mundurowi którzy przyjechali we wskazane miejsce ustalili, że kierująca samochodem marki Kia 33-latka z gminy Stanin zderzyła się z 48-letnią rowerzystką. Pokrzywdzona kobieta doznała, jak się później na szczęście okazało niegroźnych urazów, po udzieleniu pomocy medycznej powróciła do domu.

Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci z łukowskiej drogówki ustalili, że 48-letnia rowerzystka jechała jednośladem po chodniku i wjechała na przejście dla pieszych. W tym momencie kierująca osobówką ruszyła i przodem auta uderzyła w jadącą po przejściu rowerzystkę. Potrącona kobieta upadła z jednośladem na jezdnię, głową uderzyła w chodnik. 48-latka tłumaczyła mundurowym, że zawsze w tym rejonie jeździła rowerem po chodniku, że zawsze przejeżdżała na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych. Policjanci uświadomili rowerzystkę, że taki manewr dozwolony jest tylko w miejscu gdzie jest wyznaczony przejazd dla rowerzystów, że przejście dla pieszych nie jest miejscem do przejeżdżania dla rowerzystów.

Na szczęście tym razem skończyło się na niegroźnych obrażeniach rowerzystki, policjanci ukarali 48-latkę mandatem karnym. Zdarzenie zarejestrowane przez kamerę miejskiego monitoringu publikujemy ku przestrodze, aby pokazać, że chwila nieuwagi na jezdni może doprowadzić do tragedii.

Przypominamy, że przejazd dla rowerzystów to powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Stosowany jest w miejscach, gdzie droga rowerowa lub pas rowerowy przecina poprzeczną jezdnię. Przypominamy też, że kierującemu pojazdem, a więc i rowerzyście, zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. Wielokrotnie informowaliśmy, że rowerzyści zaliczani są do grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

aspirant sztabowy Marcin Józwik