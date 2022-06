Apelujemy o bezpieczny wypoczynek nad wodą Data publikacji 25.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprzyjająca pogoda, wysokie temperatury i słońce sprawiają, że właśnie nad wodą wypoczywamy najchętniej. Niestety przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. Wakacje jeszcze dobrze się nie rozpoczęły, a już mamy tragiczne zdarzenia nad lubelskimi zbiornikami wodnymi. Wczoraj utonęły dwie osoby, a nad zalewem w Zamościu prowadzona jest akcja poszukiwawcza za zaginionym 17-latkiem.

Panująca obecnie aura sprawia, że właśnie nad wodą wypoczywamy najchętniej. Jednak podczas tego wypoczynku należy przede wszystkim zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. Niestety przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach.

Wczoraj w naszym regionie utonęło 2 osoby. Przed godziną 13:00 nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie strażacy podczas ćwiczeń zauważyli dryfujące ciało mężczyzny. Wyciągnęli go z wody i podjęli akcję reanimacyjną. Nierstety po przyujeździe karetki pogotowia lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Teraz policjanijanci ustalają tożsamość tego około 30-letniego mężczyzny.

Z kolei po godzinie 18:00 policjanci zostali powiadomieni, że w Jeziorze Białym mogło dojść do utonięcia mężczyzny. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze ustalili, że trzech mężczyzn przebywało na plaży w Okunince. W pewnym monecie poszli się kąpać w Jeziorze Białym. Niestety po chwili jeden z mężczyzn zobaczył, że jego kolega zanurzył się w wodzie i nie wypływa. Mieszkańca województwa mazowieckiego wyciągnięto na pomost i podjęto akcję reanimacyjną. Niestety pomimo udzielonej pomocy lekarz stwierdził zgon 46-latka. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna przed wejściem do wody spożywał alkohol.

Natomiast w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie, że na plaży zalewu miejskiego w Zamościu zostały znalezione ubrania, dokumenty i telefon należące do 17-latka z powiatu tomaszowskiego. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą. W działania zaangażowano także przewodnika z policyjnym psem służbowym. Dzisiaj teren zbiornika przeszukują płetwonurkowie ze straży pożarnej.

Aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Zasady bezpiecznej kąpieli:

1. Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;

2. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy;

3. Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);

4. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;

5. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

6. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią;

7. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

8. Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

9. Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu – to najkrótsza droga do tragedii. Pamiętajmy: najpierw woda, później alkohol – odwrotnie w tej historii nie ma życia;

10. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek