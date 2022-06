Sharing zlikwidowany Data publikacji 12.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości zlikwidowali nielegalny punkt rozsyłania sygnału telewizyjnego płatnych platform cyfrowych. Do sprawy zatrzymali 39-latka z Lublina. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie prowadzili czynności służbowe w sprawie dotyczącej działalności osoby zajmującej się nielegalnym udostępnianiem sygnału telewizji cyfrowej z wykorzystaniem niedozwolonych urządzeń tj. przerobionych dekoderów tzw. sharingu. W minionym tygodniu funkcjonariusze przeszukali 9 miejsc na terenie województwa lubelskiego. W każdym z tych miejsc policjanci ujawnili przerobione dekodery służące do odbioru płatnych kanałów telewizji cyfrowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in: 11 przerobionych dekoderów telewizyjnych, 2 karty abonenckie do odbioru płatnej platformy cyfrowej, czytniki kart telewizyjnych czy router służący do dzielenia sygnału.



Po zbadaniu zabezpieczonych rzeczy będzie możliwe precyzyjne określenie ilości osób, które pobierały sygnał z nielegalnego źródła. Dokładne wyliczenie strat firm pokrzywdzonych wynikające z przestępczej działalności organizatora „sharingu”, będzie możliwe po dokładnym ustaleniu ilości odbiorców oraz okresu trwania procederu.

Do sprawy policjanci zatrzymali 39-latka z Lublina. Mężczyzna podejrzany jest o rozpowszechnianie sygnału płatnych kanałów telewizji cyfrowych na zasadzie „cardsharingu” bez wymaganych umów licencyjnych. Już usłyszał zarzuty. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli od niego pieniądze w kwocie 2 000 złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym osobom, które zajmują się nielegalnym rozsyłaniem płatnych kanałów telewizyjnych, może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Na odpowiedzialność karną narażeni są również tzw. „biorcy” odnoszący w ten sposób korzyść w postaci nieopłacania abonamentu za oglądane kanały.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek